https://ria.ru/20211111/dtp-1758615396.html

В Марий Эл два человека погибли в ДТП

В Марий Эл два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 11.11.2021

В Марий Эл два человека погибли в ДТП

Два человека погибли, трое детей госпитализированы после столкновения двух автомобилей в Марий Эл, сообщает управление ГИБДД по региону. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T17:24

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происшествия

дтп

авто

республика марий эл

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, трое детей госпитализированы после столкновения двух автомобилей в Марий Эл, сообщает управление ГИБДД по региону.ДТП произошло днем в четверг в Юринском районе."В результате столкновения автомашин ВАЗ 2110 и Renault водитель и пассажир ВАЗ 2110 погибли, трое детей, ехавших с ними, доставлены в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211110/dtp-1758354535.html

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происшествия, дтп, авто, республика марий эл, россия