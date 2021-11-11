https://ria.ru/20211111/dtp-1758615396.html
В Марий Эл два человека погибли в ДТП
В Марий Эл два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 11.11.2021
В Марий Эл два человека погибли в ДТП
Два человека погибли, трое детей госпитализированы после столкновения двух автомобилей в Марий Эл, сообщает управление ГИБДД по региону. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T17:24
2021-11-11T17:24
2021-11-11T17:24
происшествия
дтп
авто
республика марий эл
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, трое детей госпитализированы после столкновения двух автомобилей в Марий Эл, сообщает управление ГИБДД по региону.ДТП произошло днем в четверг в Юринском районе."В результате столкновения автомашин ВАЗ 2110 и Renault водитель и пассажир ВАЗ 2110 погибли, трое детей, ехавших с ними, доставлены в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211110/dtp-1758354535.html
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происшествия, дтп, авто, республика марий эл, россия
В Марий Эл два человека погибли в ДТП
Двое взрослых погибли и трое детей пострадали в ДТП в Марий Эл