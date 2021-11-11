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Вышел тизер "Аббатства Даунтон: Новая эра"

Вышел тизер "Аббатства Даунтон: Новая эра" - РИА Новости, 11.11.2021

Вышел тизер "Аббатства Даунтон: Новая эра"

На YouTube-канале Focus Features опубликовали тизер фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра". Об этом сообщает Collider. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T17:24

2021-11-11T17:24

2021-11-11T17:24

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. На YouTube-канале Focus Features опубликовали тизер фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра". Об этом сообщает Collider.Это сиквел фильма 2019 года, который в свою очередь был продолжением популярного телевизионного сериала. Все проекты рассказывают о жизни семьи аристократов Кроули. События сериала разворачивались с 1912 по 1926 год, действие в первом полном метре происходило в 1927 году. Подробности сюжета второй картины пока не раскрываются. Однако создатели проекта уверяют, что новая лента станет еще одним "продолжением сериала". "Мы попытались обозначить изменения — Кроули живут в 1930-х, а это время уже практически начало современного мира", — рассказывал ранее создатель "Аббатства Даунтон" Джулиан Феллоуз в интервью журналу People. К своим ролям в "Аббатстве Даунтон: Новая эра" вернулись Мишель Докери, Хью Бонневилль, Мэгги Смит, Имельда Стонтон и другие. Хью Дэнси, Лора Хэддок, Доминик Уэст, Натали Бай пополнили актерский состав долгоиграющего проекта. Премьера фильма состоится 12 ноября в Белфасте. В российском прокате лента стартует 20 января.

https://ria.ru/20210803/kino-1744042191.html

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