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Жители Горловки остались без света из-за обстрела, заявили в ДНР

Жители Горловки остались без света из-за обстрела, заявили в ДНР - РИА Новости, 11.11.2021

Жители Горловки остались без света из-за обстрела, заявили в ДНР

Более 200 жителей посёлка Озеряновка на окраине подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Головка остались без электричества из-за РИА Новости, 11.11.2021

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горловка

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стирол

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Более 200 жителей посёлка Озеряновка на окраине подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Головка остались без электричества из-за обстрела со стороны украинских силовиков, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ведомстве сообщили, что в четверг утром украинские силовики обстреляли посёлок Озеряновка из миномётов калибром 120 миллиметров."В результате минометного обстрела повреждена ЛЭП в Озеряновке... По сообщению от администрации Горловки, в результате обстрела перебита линия электропередачи. В 9.21 (совпадает с мск) частично удалось восстановить электроснабжение, были запитаны 14 трансформаторных подстанций. На данный момент четыре подстанции обесточены, 208 абонентов без электричества", - сказал представитель ДНР в СЦКК журналистам.Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.

https://ria.ru/20211111/donbass-1758505059.html

https://ria.ru/20211108/donbass-1757994878.html

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донецкая народная республика

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в мире, донецк (донецкая область), горловка, донецкая народная республика, стирол, сцкк, ситуация в днр и лнр