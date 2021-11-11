https://ria.ru/20211111/donbass-1758505059.html

Украинские силовики выпустили 33 мины по территории ДНР, заявили в Донецке

Украинские силовики выпустили 33 мины по территории ДНР, заявили в Донецке - РИА Новости, 11.11.2021

Украинские силовики выпустили 33 мины по территории ДНР, заявили в Донецке

Украинские силовики в четверг выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 33 мины калибром 82 и 120 миллиметров, сказал журналистам РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T09:40

2021-11-11T09:40

2021-11-11T09:40

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здоровье - общество

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские силовики в четверг выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 33 мины калибром 82 и 120 миллиметров, сказал журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 7.17 и 7.50 (мск) зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины в направлении посёлка шахты "Трудовская" (окраины Донецка - ред.) и населённого пункта Озеряновка. Выпущено 15 мин калибром 82 миллиметра и 18 мин калибром 120 миллиметров", - сказал журналистам представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211109/dnr-1758278394.html

минск

донецкая народная республика

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в мире, оон, минск, здоровье - общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр