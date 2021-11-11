https://ria.ru/20211111/dokument-1758511848.html
ФСБ обнародовала детали первого плана военного удара Японии по СССР
ФСБ обнародовала детали первого плана военного удара Японии по СССР - РИА Новости, 11.11.2021
ФСБ обнародовала детали первого плана военного удара Японии по СССР
Федеральная служба безопасности России опубликовала документ, детально рассказывающий о разработанном в 1940 году первом оперативном плане военного удара Японии РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T10:25
2021-11-11T10:25
2021-11-11T10:59
в мире
свободный
токио
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала документ, детально рассказывающий о разработанном в 1940 году первом оперативном плане военного удара Японии по СССР, предусматривавшем захват Дальнего Востока, а также территории Сибири до Байкала.Публикация этих материалов из "Особой папки" советской военной контрразведки СМЕРШ приурочена к 73-й годовщине завершения Токийского процесса - Международного военного трибунала для Дальнего Востока над главными японскими военными преступниками.Среди опубликованных сейчас материалов - протокол допроса в Москве бывшего заместителя военного министра Японии генерал-лейтенанта Кеодзи Томинаги. Он был, пожалуй, лучше всех известен советским спецслужбам, отметили в Центре общественных связей ФСБ. "Генерала Томинагу можно назвать настоящим знатоком советской России. В 1926–1927 годах, будучи начальником японской военной разведки в Маньчжурии, он посещал лекции на юридическом факультете Харбинского университета, активно изучал русский язык и вербовал среди русского населения агентов из числа русских эмигрантов", - рассказали в ЦОС ФСБ.В 1932–1933 годах Томинага исполнял обязанности помощника военного атташе в Москве. Не случайно в 1940 году, после присоединения Японии в сентябре к Тройственному пакту (ось Берлин–Рим–Токио), Томинага, будучи уже начальником 1-го (оперативного) отдела японского Генштаба, разработал первый оперативный план нападения Японии на СССР.Этот план предусматривал сосредоточение японских войск на трех операционных направлениях: восточном, северном и западном. Главным направлением считалось восточное – против советского Приморья. Там должен был действовать японский Восточный фронт."Разработанный мною оперативный план предусматривал нанесение основного удара по Красной Армии в районе озера Ханка с последующим захватом Хабаровска, с расчетом отрезать советский Дальний Восток от центральной части СССР. Эту задачу по плану должны были выполнить 12 пехотных дивизий, усиленных двумя артиллерийскими, тремя танковыми и двумя конными бригадами", - поведал Томинага.Кроме того, из Китая и Японии должны были быть переброшены, дополнительно к имеющимся, пять бомбардировочных авиаполков, которым предстояло нанести удар по основным центрам Дальнего Востока, особенно по Хабаровску и Владивостоку, добавил Томинага."После занятия этими войсками Владивостокской равнины по разработанному мною плану должен был начать наступление Северный фронт в составе семи дивизий, артиллерийской бригады и других специальных частей, которые были бы переброшены из Китая дополнительно, после начала операции", - указывал Томинага.По его словам, перед Северным фронтом была поставлена задача действовать в направлении на город Свободный с задачей перерезать железнодорожную магистраль, соединяющую Дальний Восток с западными областями Советского Союза. А в случае успеха двух первых фронтов предстояло ввести в действие Западный фронт, который в то время состоял из трех дивизий, но должен был быть пополнен за счет резерва из тыла, вспоминал Томинага."Западный фронт начал бы действовать в направлении города Чита, имея задачу захватить территорию СССР до озера Байкал", - пояснил он.Разработанный план нападения на СССР Томинага лично доложил императору Хирохито в его резиденции. "Через несколько дней разработанный мною план был утвержден императором и прислан начальнику генерального штаба", - говорил Томинага.В связи с переводом по службе дальнейшую работу по плану нападения на СССР он в 1941 году передал своему преемнику генерал-майору Синъити Танаке. "После нападения Германии на Советский Союз японское правительство по сговору с Гитлером предложило японскому генеральному штабу ускорить подготовку нападения на СССР", - отметил Томинага.В соответствии с этим 1-й отдел японского генерального штаба разработал новый план нападения на Советский Союз, зашифрованный под названием "Кантогун токусю энсю", сокращенно "Кантокуэн" ("Особые маневры Квантунской армии")."При разработке плана "Кантокуэн" был использован разработанный мною в 1940 году план нападения на Советский Союз, - рассказывал Томинага. - Я в это время занимал должность начальника отдела кадров военного министерства Японии, поэтому принимал непосредственное участие в подготовке Японии к войне против СССР по плану "Кантокуэн".Готовность к ударуТоминага на том допросе привел подробности и нового плана."В июле 1942 года, в соответствии с планом "Кантокуэн", мною были сформированы два штаба – штаб Северного фронта в городе Цицикаре, которым командовал генерал-лейтенант Анами, и штаб Восточного фронта в городе Муданьцзяне под командованием генерала Ямаситы", - говорил он.По его словам, отмобилизованные японские войска были расставлены на территории Маньчжурии так: против советских городов Спасска и Никольск-Уссурийска стоял Восточный фронт, состоявший из 2-й, 3-й и 5-й японский армий "со всеми приданными ему средствами усиления"; против Благовещенска разместилась 4-я японская армия, усиленная техническими средствами; против Монгольской народной республики стояла 6-я японская армия, наряду с 4-й армией входившая в состав Северного фронта.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Японии и Германии, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. 15 августа император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться. Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.Томинага был арестован органами СМЕРШ в октябре 1945 года. Военным трибуналом войск МГБ Московского округа в феврале 1952 года он был осужден к 25 годам лагерей. Не реабилитирован.
https://radiosputnik.ria.ru/20211104/natsisty-1757681495.html
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в мире, свободный, токио, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Федеральная служба безопасности России
опубликовала документ, детально рассказывающий о разработанном в 1940 году первом оперативном плане военного удара Японии
по СССР
, предусматривавшем захват Дальнего Востока
, а также территории Сибири до Байкала
.
Публикация этих материалов из "Особой папки" советской военной контрразведки СМЕРШ приурочена к 73-й годовщине завершения Токийского процесса - Международного военного трибунала для Дальнего Востока над главными японскими военными преступниками.
Среди опубликованных сейчас материалов - протокол допроса в Москве
бывшего заместителя военного министра Японии генерал-лейтенанта Кеодзи Томинаги. Он был, пожалуй, лучше всех известен советским спецслужбам, отметили в Центре общественных связей ФСБ
. "Генерала Томинагу можно назвать настоящим знатоком советской России. В 1926–1927 годах, будучи начальником японской военной разведки в Маньчжурии, он посещал лекции на юридическом факультете Харбинского университета, активно изучал русский язык и вербовал среди русского населения агентов из числа русских эмигрантов", - рассказали в ЦОС ФСБ.
В 1932–1933 годах Томинага исполнял обязанности помощника военного атташе в Москве. Не случайно в 1940 году, после присоединения Японии в сентябре к Тройственному пакту (ось Берлин–Рим
–Токио
), Томинага, будучи уже начальником 1-го (оперативного) отдела японского Генштаба, разработал первый оперативный план нападения Японии на СССР.
Этот план предусматривал сосредоточение японских войск на трех операционных направлениях: восточном, северном и западном. Главным направлением считалось восточное – против советского Приморья. Там должен был действовать японский Восточный фронт.
"Разработанный мною оперативный план предусматривал нанесение основного удара по Красной Армии в районе озера Ханка с последующим захватом Хабаровска
, с расчетом отрезать советский Дальний Восток от центральной части СССР. Эту задачу по плану должны были выполнить 12 пехотных дивизий, усиленных двумя артиллерийскими, тремя танковыми и двумя конными бригадами", - поведал Томинага.
Кроме того, из Китая и Японии должны были быть переброшены, дополнительно к имеющимся, пять бомбардировочных авиаполков, которым предстояло нанести удар по основным центрам Дальнего Востока, особенно по Хабаровску и Владивостоку
, добавил Томинага.
"После занятия этими войсками Владивостокской равнины по разработанному мною плану должен был начать наступление Северный фронт в составе семи дивизий, артиллерийской бригады и других специальных частей, которые были бы переброшены из Китая дополнительно, после начала операции", - указывал Томинага.
По его словам, перед Северным фронтом была поставлена задача действовать в направлении на город Свободный
с задачей перерезать железнодорожную магистраль, соединяющую Дальний Восток с западными областями Советского Союза. А в случае успеха двух первых фронтов предстояло ввести в действие Западный фронт, который в то время состоял из трех дивизий, но должен был быть пополнен за счет резерва из тыла, вспоминал Томинага.
"Западный фронт начал бы действовать в направлении города Чита
, имея задачу захватить территорию СССР до озера Байкал", - пояснил он.
Разработанный план нападения на СССР Томинага лично доложил императору Хирохито в его резиденции. "Через несколько дней разработанный мною план был утвержден императором и прислан начальнику генерального штаба", - говорил Томинага.
В связи с переводом по службе дальнейшую работу по плану нападения на СССР он в 1941 году передал своему преемнику генерал-майору Синъити Танаке. "После нападения Германии
на Советский Союз японское правительство по сговору с Гитлером предложило японскому генеральному штабу ускорить подготовку нападения на СССР", - отметил Томинага.
В соответствии с этим 1-й отдел японского генерального штаба разработал новый план нападения на Советский Союз, зашифрованный под названием "Кантогун токусю энсю", сокращенно "Кантокуэн" ("Особые маневры Квантунской армии").
"При разработке плана "Кантокуэн" был использован разработанный мною в 1940 году план нападения на Советский Союз, - рассказывал Томинага. - Я в это время занимал должность начальника отдела кадров военного министерства Японии, поэтому принимал непосредственное участие в подготовке Японии к войне против СССР по плану "Кантокуэн".
Готовность к удару
Томинага на том допросе привел подробности и нового плана.
"В июле 1942 года, в соответствии с планом "Кантокуэн", мною были сформированы два штаба – штаб Северного фронта в городе Цицикаре, которым командовал генерал-лейтенант Анами, и штаб Восточного фронта в городе Муданьцзяне
под командованием генерала Ямаситы", - говорил он.
По его словам, отмобилизованные японские войска были расставлены на территории Маньчжурии так: против советских городов Спасска и Никольск-Уссурийска стоял Восточный фронт, состоявший из 2-й, 3-й и 5-й японский армий "со всеми приданными ему средствами усиления"; против Благовещенска
разместилась 4-я японская армия, усиленная техническими средствами; против Монгольской народной республики стояла 6-я японская армия, наряду с 4-й армией входившая в состав Северного фронта.
Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Японии и Германии, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.
Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. 15 августа император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться. Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.
Томинага был арестован органами СМЕРШ в октябре 1945 года. Военным трибуналом войск МГБ Московского округа в феврале 1952 года он был осужден к 25 годам лагерей. Не реабилитирован.