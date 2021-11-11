https://ria.ru/20211111/dokument-1758511848.html

ФСБ обнародовала детали первого плана военного удара Японии по СССР

ФСБ обнародовала детали первого плана военного удара Японии по СССР - РИА Новости, 11.11.2021

ФСБ обнародовала детали первого плана военного удара Японии по СССР

Федеральная служба безопасности России опубликовала документ, детально рассказывающий о разработанном в 1940 году первом оперативном плане военного удара Японии РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T10:25

2021-11-11T10:25

2021-11-11T10:59

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала документ, детально рассказывающий о разработанном в 1940 году первом оперативном плане военного удара Японии по СССР, предусматривавшем захват Дальнего Востока, а также территории Сибири до Байкала.Публикация этих материалов из "Особой папки" советской военной контрразведки СМЕРШ приурочена к 73-й годовщине завершения Токийского процесса - Международного военного трибунала для Дальнего Востока над главными японскими военными преступниками.Среди опубликованных сейчас материалов - протокол допроса в Москве бывшего заместителя военного министра Японии генерал-лейтенанта Кеодзи Томинаги. Он был, пожалуй, лучше всех известен советским спецслужбам, отметили в Центре общественных связей ФСБ. "Генерала Томинагу можно назвать настоящим знатоком советской России. В 1926–1927 годах, будучи начальником японской военной разведки в Маньчжурии, он посещал лекции на юридическом факультете Харбинского университета, активно изучал русский язык и вербовал среди русского населения агентов из числа русских эмигрантов", - рассказали в ЦОС ФСБ.В 1932–1933 годах Томинага исполнял обязанности помощника военного атташе в Москве. Не случайно в 1940 году, после присоединения Японии в сентябре к Тройственному пакту (ось Берлин–Рим–Токио), Томинага, будучи уже начальником 1-го (оперативного) отдела японского Генштаба, разработал первый оперативный план нападения Японии на СССР.Этот план предусматривал сосредоточение японских войск на трех операционных направлениях: восточном, северном и западном. Главным направлением считалось восточное – против советского Приморья. Там должен был действовать японский Восточный фронт."Разработанный мною оперативный план предусматривал нанесение основного удара по Красной Армии в районе озера Ханка с последующим захватом Хабаровска, с расчетом отрезать советский Дальний Восток от центральной части СССР. Эту задачу по плану должны были выполнить 12 пехотных дивизий, усиленных двумя артиллерийскими, тремя танковыми и двумя конными бригадами", - поведал Томинага.Кроме того, из Китая и Японии должны были быть переброшены, дополнительно к имеющимся, пять бомбардировочных авиаполков, которым предстояло нанести удар по основным центрам Дальнего Востока, особенно по Хабаровску и Владивостоку, добавил Томинага."После занятия этими войсками Владивостокской равнины по разработанному мною плану должен был начать наступление Северный фронт в составе семи дивизий, артиллерийской бригады и других специальных частей, которые были бы переброшены из Китая дополнительно, после начала операции", - указывал Томинага.По его словам, перед Северным фронтом была поставлена задача действовать в направлении на город Свободный с задачей перерезать железнодорожную магистраль, соединяющую Дальний Восток с западными областями Советского Союза. А в случае успеха двух первых фронтов предстояло ввести в действие Западный фронт, который в то время состоял из трех дивизий, но должен был быть пополнен за счет резерва из тыла, вспоминал Томинага."Западный фронт начал бы действовать в направлении города Чита, имея задачу захватить территорию СССР до озера Байкал", - пояснил он.Разработанный план нападения на СССР Томинага лично доложил императору Хирохито в его резиденции. "Через несколько дней разработанный мною план был утвержден императором и прислан начальнику генерального штаба", - говорил Томинага.В связи с переводом по службе дальнейшую работу по плану нападения на СССР он в 1941 году передал своему преемнику генерал-майору Синъити Танаке. "После нападения Германии на Советский Союз японское правительство по сговору с Гитлером предложило японскому генеральному штабу ускорить подготовку нападения на СССР", - отметил Томинага.В соответствии с этим 1-й отдел японского генерального штаба разработал новый план нападения на Советский Союз, зашифрованный под названием "Кантогун токусю энсю", сокращенно "Кантокуэн" ("Особые маневры Квантунской армии")."При разработке плана "Кантокуэн" был использован разработанный мною в 1940 году план нападения на Советский Союз, - рассказывал Томинага. - Я в это время занимал должность начальника отдела кадров военного министерства Японии, поэтому принимал непосредственное участие в подготовке Японии к войне против СССР по плану "Кантокуэн".Готовность к ударуТоминага на том допросе привел подробности и нового плана."В июле 1942 года, в соответствии с планом "Кантокуэн", мною были сформированы два штаба – штаб Северного фронта в городе Цицикаре, которым командовал генерал-лейтенант Анами, и штаб Восточного фронта в городе Муданьцзяне под командованием генерала Ямаситы", - говорил он.По его словам, отмобилизованные японские войска были расставлены на территории Маньчжурии так: против советских городов Спасска и Никольск-Уссурийска стоял Восточный фронт, состоявший из 2-й, 3-й и 5-й японский армий "со всеми приданными ему средствами усиления"; против Благовещенска разместилась 4-я японская армия, усиленная техническими средствами; против Монгольской народной республики стояла 6-я японская армия, наряду с 4-й армией входившая в состав Северного фронта.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Японии и Германии, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. 15 августа император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться. Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.Томинага был арестован органами СМЕРШ в октябре 1945 года. Военным трибуналом войск МГБ Московского округа в феврале 1952 года он был осужден к 25 годам лагерей. Не реабилитирован.

https://radiosputnik.ria.ru/20211104/natsisty-1757681495.html

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https://ria.ru/20210928/ubiystvo-1752155552.html

https://ria.ru/20210816/kapitulyatsiya-1745882497.html

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в мире, свободный, токио, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия