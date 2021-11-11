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"Роснефть" досрочно выплатила промежуточные дивиденды на 191 млрд рублей
"Роснефть" досрочно выплатила промежуточные дивиденды на 191 млрд рублей - РИА Новости, 11.11.2021
"Роснефть" досрочно выплатила промежуточные дивиденды на 191 млрд рублей
ПАО "НК "Роснефть" досрочно завершила выплату промежуточных дивидендов за 2021 год на общую сумму 191,04 миллиарда рублей (18,03 рубля на акцию), сообщает... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:12
2021-11-11T12:12
новости компаний - экономика
роснефть
россия
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. ПАО "НК "Роснефть" досрочно завершила выплату промежуточных дивидендов за 2021 год на общую сумму 191,04 миллиарда рублей (18,03 рубля на акцию), сообщает пресс-служба компании.Этот показатель является рекордным для промежуточных выплат "Роснефти".Нефтяная компания платит дивиденды дважды в год, и на выплаты направляет 50% от чистой прибыли компании по МСФО. В первом полугодии 2021 года "Роснефть" заработала 382 миллиарда рублей прибыли. Этот показатель стал рекордным для компании за январь-июнь и более чем в 2,5 раза превысил уровень чистой прибыли, полученной по итогам всего 2020 года.В июле 2021 года "Роснефть" также досрочно завершила выплаты дивидендов за 2020 год в общем размере 73,55 миллиарда рублей.В конце октября капитализация "Роснефти" на Московской бирже впервые в истории превысила 7 триллионов рублей. Кроме того, капитализация компании на Лондонской фондовой бирже впервые с 2011 года преодолела отметку в 100 миллиардов долларов. По этому показателю "Роснефть" обогнала британскую BP и норвежскую Equinor.Результат стал возможным благодаря тому, что акции крупнейшей российской нефтяной компании достигли на биржевых торгах нового исторического максимума: 27 октября они взлетели до 665,7 рубля за штуку на Мосбирже и до 9,53 доллара за GDR на Лондонской бирже.Ценные бумаги компании демонстрируют одну из лучших динамик роста среди публичных компаний нефтегазового сектора РФ. С начала пандемии, то есть с марта 2020 года, цена акций НК "Роснефть" выросла более чем в 2,8 раза, с начала 2021 года – на 50%.Ранее в 2021 году аналитики Bank of America выпустили отчет, в котором представили список из 10 наиболее выгодных для инвестирования компаний в регионе EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка). "Роснефть" стала единственной в этом списке из компаний энергетического сектора.Среди основных катализаторов роста "Роснефти" аналитики Bank of America Merrill Lynch также назвали способность компании быстро наращивать объемы добычи на фоне ожиданий высоких цен на нефть и общего дефицита инвестиций в нефтяной отрасли.
https://ria.ru/20211021/arktika-1755648102.html
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новости компаний - экономика, роснефть, россия
12:12 11.11.2021
 

"Роснефть" досрочно выплатила промежуточные дивиденды на 191 млрд рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Роснефтьт" на Петербургском международном экономическом форуме
Стенд компании Роснефтьт на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. ПАО "НК "Роснефть" досрочно завершила выплату промежуточных дивидендов за 2021 год на общую сумму 191,04 миллиарда рублей (18,03 рубля на акцию), сообщает пресс-служба компании.
Этот показатель является рекордным для промежуточных выплат "Роснефти".
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Нефтяная компания платит дивиденды дважды в год, и на выплаты направляет 50% от чистой прибыли компании по МСФО. В первом полугодии 2021 года "Роснефть" заработала 382 миллиарда рублей прибыли. Этот показатель стал рекордным для компании за январь-июнь и более чем в 2,5 раза превысил уровень чистой прибыли, полученной по итогам всего 2020 года.
В июле 2021 года "Роснефть" также досрочно завершила выплаты дивидендов за 2020 год в общем размере 73,55 миллиарда рублей.
В конце октября капитализация "Роснефти" на Московской бирже впервые в истории превысила 7 триллионов рублей. Кроме того, капитализация компании на Лондонской фондовой бирже впервые с 2011 года преодолела отметку в 100 миллиардов долларов. По этому показателю "Роснефть" обогнала британскую BP и норвежскую Equinor.
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Результат стал возможным благодаря тому, что акции крупнейшей российской нефтяной компании достигли на биржевых торгах нового исторического максимума: 27 октября они взлетели до 665,7 рубля за штуку на Мосбирже и до 9,53 доллара за GDR на Лондонской бирже.
Ценные бумаги компании демонстрируют одну из лучших динамик роста среди публичных компаний нефтегазового сектора РФ. С начала пандемии, то есть с марта 2020 года, цена акций НК "Роснефть" выросла более чем в 2,8 раза, с начала 2021 года – на 50%.
"Среди важных факторов роста, которые выделяют инвесторы и аналитики: снижение долговой нагрузки, генерация свободного денежного потока, самые низкие в мире удельные затраты на добычу, реализация флагманского нефтяного проекта "Восток Ойл", который является одним из самых перспективных и экологичных в отрасли", - цитирует пресс-служба эксперта Торгово-промышленной палаты Дмитрия Полохина.
Ранее в 2021 году аналитики Bank of America выпустили отчет, в котором представили список из 10 наиболее выгодных для инвестирования компаний в регионе EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка). "Роснефть" стала единственной в этом списке из компаний энергетического сектора.
Среди основных катализаторов роста "Роснефти" аналитики Bank of America Merrill Lynch также назвали способность компании быстро наращивать объемы добычи на фоне ожиданий высоких цен на нефть и общего дефицита инвестиций в нефтяной отрасли.
 
Новости компаний - ЭкономикаРоснефтьРоссия
 
 
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