11:36 11.11.2021 (обновлено: 12:44 11.11.2021)
В Белоруссии предложили оптимизировать диппредставительства за границей
Макей: Лукашенко через несколько дней получит доклад об оптимизации диппредставительств
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко через несколько дней представят доклад об оптимизации диппредставительств страны за рубежом, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Владимир Макей.
"Вы знаете, мы занимаемся вопросом оптимизации наших загранучреждений, и буду откровенен, мы приняли решение о том, чтобы сократить численность наших загранучреждений в некоторых европейских государствах, направив этих сотрудников для работы в страны Азии, Африки, Латинской Америки. Этот процесс идет сейчас, буквально через несколько дней мы будем докладывать об итогах работы президенту Беларуси", - сказал глава ведомства.
18 октября, 15:22Посол Франции объяснил отъезд из Белоруссии
Что касается уровня дипломатического присутствия западных послов в Белоруссии и белорусских на Западе, то, по словам Макея, "здесь есть определенная проблема, ибо представители некоторых стран не намерены вручать верительные грамоты, проходить процедуру полноправного вручения верительных грамот".
"Для нас это, естественно, неприемлемо. Поэтому мы вынуждены были отправить представителя Франции обратно, отозвав наше согласие на его назначение в качестве посла", - отметил Макей.
31 августа, 14:25Посольство США в Белоруссии сообщило о сокращении штата