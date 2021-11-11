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Раздача еды мигрантам на польской границе переросла в давку

Раздача еды мигрантам на польской границе переросла в давку - РИА Новости, 11.11.2021

Раздача еды мигрантам на польской границе переросла в давку

Нелегалы на границе Белоруссии и Польши устроили давку, когда им раздавал еду представитель ООН, сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T14:23

2021-11-11T14:23

2021-11-11T16:09

в мире

оон

белоруссия

минск

латвия

александр лукашенко

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

telegram (приложение)

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МИНСК, 11 ноя — РИА Новости. Нелегалы на границе Белоруссии и Польши устроили давку, когда им раздавал еду представитель ООН, сообщает Sputnik Беларусь.В лагерь прибыл сотрудник Управления Верховного комиссара по делам беженцев Мамо Мулусеу. Сотни людей, тесня друг друга, обступили чиновника, чтобы получить пищу.Судя по видео в Telegram-канале Sputnik Беларусь, несколько человек подрались.Обстановка на границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой из-за наплыва выходцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки обострилась летом этого года. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что из-за санкций Запада у страны нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать людской поток. Брюссель, в свою очередь, упрекал Минск в том, что тот пользуется случаем для давления на Европу.На этой неделе несколько тысяч беженцев устремились к белорусско-польской границе и попробовали прорваться сквозь кордон. После неудачной попытки мигранты разбили лагерь.В ответ Польша и Литва сосредоточили в приграничных районах войска. Страны также ввели там чрезвычайное положение.

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белоруссия

минск

латвия

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2021

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Давка на польско-белорусской границе во время раздачи еды мигрантам Раздача мигрантам еды от представителя ООН переросла в давку 2021-11-11T14:23 true PT0M37S

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-11T14:23 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, telegram (приложение), госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии