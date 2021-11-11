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В Чехии арт-объекты станут домом для насекомых
В Чехии арт-объекты станут домом для насекомых - РИА Новости, 11.11.2021
В Чехии арт-объекты станут домом для насекомых
В чешском городе Острава дизайнеры создали пять деревянных арт-объектов в форме колонн, шкафов и фигур участников группы "Битлз", в которых насекомые смогут... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T07:49
2021-11-11T07:49
2021-11-11T07:49
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В чешском городе Острава дизайнеры создали пять деревянных арт-объектов в форме колонн, шкафов и фигур участников группы "Битлз", в которых насекомые смогут пережить зиму в спячке, сообщает "Европульс".В каждой из построек просверлено множество дырочек, где должны разместиться "постояльцы". Объекты расположились в разных частях города. Например, в тех местах, где много жуков, которым неудобно заползать на высоту, поставили низкие конструкции. А там, где больше пчел, шершней и других летающих насекомых, разместили высокие сооружения (например, один арт-объект в форме цветка повесили на фонарный столб).Подобные места часто называют отелями для насекомых. Они есть и в других странах ЕС — например, в Болгарии.
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животные, насекомые, болгария, острава, чехия, новости - туризм, туризм
В Чехии арт-объекты станут домом для насекомых
В Чехии дизайнеры превратят деревянные арт-объекты в дома для жуков