https://ria.ru/20211111/chekhiya-1758392565.html

В Чехии арт-объекты станут домом для насекомых

В Чехии арт-объекты станут домом для насекомых - РИА Новости, 11.11.2021

В Чехии арт-объекты станут домом для насекомых

В чешском городе Острава дизайнеры создали пять деревянных арт-объектов в форме колонн, шкафов и фигур участников группы "Битлз", в которых насекомые смогут... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T07:49

2021-11-11T07:49

2021-11-11T07:49

туризм

животные

насекомые

болгария

острава

чехия

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/07/1600311926_0:30:3003:1719_1920x0_80_0_0_2c6b4e148a32bcc89c1f0c0fecf35a00.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В чешском городе Острава дизайнеры создали пять деревянных арт-объектов в форме колонн, шкафов и фигур участников группы "Битлз", в которых насекомые смогут пережить зиму в спячке, сообщает "Европульс".В каждой из построек просверлено множество дырочек, где должны разместиться "постояльцы". Объекты расположились в разных частях города. Например, в тех местах, где много жуков, которым неудобно заползать на высоту, поставили низкие конструкции. А там, где больше пчел, шершней и других летающих насекомых, разместили высокие сооружения (например, один арт-объект в форме цветка повесили на фонарный столб).Подобные места часто называют отелями для насекомых. Они есть и в других странах ЕС — например, в Болгарии.

https://ria.ru/20210904/bolgariya-1748492865.html

болгария

острава

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

животные, насекомые, болгария, острава, чехия, новости - туризм, туризм