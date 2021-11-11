https://ria.ru/20211111/booking-1758609036.html
Отелям разрешили не согласовывать с Booking цены на своих сайтах
Отелям разрешили не согласовывать с Booking цены на своих сайтах - РИА Новости, 11.11.2021
Отелям разрешили не согласовывать с Booking цены на своих сайтах
Российским отелям позволили устанавливать на своих сайтах цены ниже, чем предлагает сервис по бронированию гостиниц Booking, и не согласовывать с ним стоимость... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T17:46
2021-11-11T17:46
2021-11-11T17:46
туризм
москва
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
новости - туризм
девятый арбитражный апелляционный суд
туристы
booking.com
коммерческая недвижимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151897/22/1518972277_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_4e56c9dc0e4c73fd88d41c2a33f74668.jpg
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Российским отелям позволили устанавливать на своих сайтах цены ниже, чем предлагает сервис по бронированию гостиниц Booking, и не согласовывать с ним стоимость проживания, что они обязаны были делать прежде.Апелляционный суд в четверг отклонил жалобу голландской компании на принятое в августе решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.Напомним, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила сервис в навязывании паритета цен — условий, по которым стоимость размещения в отеле на других ресурсах не может быть ниже, чем на сайте агрегатора. В августе на компанию наложили штраф в размере 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. В Booking.com, в свою очередь, заявили, что считают решение ФАС "несправедливым". Антимонопольное дело в отношении сервиса было возбуждено на основании обращения общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".
https://ria.ru/20211111/gretsiya-1758506626.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151897/22/1518972277_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_05629166d2e99d94e61abd76104e2952.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии), новости - туризм, девятый арбитражный апелляционный суд, туристы, booking.com, коммерческая недвижимость, отели, туризм, россия
Отелям разрешили не согласовывать с Booking цены на своих сайтах
Суд отклонил апелляцию Booking по делу о незаконном навязывании отелям паритета цен