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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211111/booking-1758609036.html
Отелям разрешили не согласовывать с Booking цены на своих сайтах
Отелям разрешили не согласовывать с Booking цены на своих сайтах - РИА Новости, 11.11.2021
Отелям разрешили не согласовывать с Booking цены на своих сайтах
Российским отелям позволили устанавливать на своих сайтах цены ниже, чем предлагает сервис по бронированию гостиниц Booking, и не согласовывать с ним стоимость... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T17:46
2021-11-11T17:46
туризм
москва
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
новости - туризм
девятый арбитражный апелляционный суд
туристы
booking.com
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Российским отелям позволили устанавливать на своих сайтах цены ниже, чем предлагает сервис по бронированию гостиниц Booking, и не согласовывать с ним стоимость проживания, что они обязаны были делать прежде.Апелляционный суд в четверг отклонил жалобу голландской компании на принятое в августе решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.Напомним, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила сервис в навязывании паритета цен — условий, по которым стоимость размещения в отеле на других ресурсах не может быть ниже, чем на сайте агрегатора. В августе на компанию наложили штраф в размере 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. В Booking.com, в свою очередь, заявили, что считают решение ФАС "несправедливым". Антимонопольное дело в отношении сервиса было возбуждено на основании обращения общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".
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москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии), новости - туризм, девятый арбитражный апелляционный суд, туристы, booking.com, коммерческая недвижимость, отели, туризм, россия
17:46 11.11.2021
 
Отелям разрешили не согласовывать с Booking цены на своих сайтах

Суд отклонил апелляцию Booking по делу о незаконном навязывании отелям паритета цен

CC BY 2.0 / Luca Conti / Booking.comЛоготип Booking.com
Логотип Booking.com - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
CC BY 2.0 / Luca Conti / Booking.com
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Российским отелям позволили устанавливать на своих сайтах цены ниже, чем предлагает сервис по бронированию гостиниц Booking, и не согласовывать с ним стоимость проживания, что они обязаны были делать прежде.
Апелляционный суд в четверг отклонил жалобу голландской компании на принятое в августе решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.
Напомним, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила сервис в навязывании паритета цен — условий, по которым стоимость размещения в отеле на других ресурсах не может быть ниже, чем на сайте агрегатора. В августе на компанию наложили штраф в размере 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. В Booking.com, в свою очередь, заявили, что считают решение ФАС "несправедливым".
Антимонопольное дело в отношении сервиса было возбуждено на основании обращения общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".
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ТуризмМоскваФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Новости - ТуризмДевятый арбитражный апелляционный судтуристыBooking.comКоммерческая недвижимостьОтелиТуризмРоссия
 
 
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