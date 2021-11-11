https://ria.ru/20211111/booking-1758609036.html

Отелям разрешили не согласовывать с Booking цены на своих сайтах

Отелям разрешили не согласовывать с Booking цены на своих сайтах - РИА Новости, 11.11.2021

Отелям разрешили не согласовывать с Booking цены на своих сайтах

Российским отелям позволили устанавливать на своих сайтах цены ниже, чем предлагает сервис по бронированию гостиниц Booking, и не согласовывать с ним стоимость... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T17:46

2021-11-11T17:46

2021-11-11T17:46

туризм

москва

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

новости - туризм

девятый арбитражный апелляционный суд

туристы

booking.com

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Российским отелям позволили устанавливать на своих сайтах цены ниже, чем предлагает сервис по бронированию гостиниц Booking, и не согласовывать с ним стоимость проживания, что они обязаны были делать прежде.Апелляционный суд в четверг отклонил жалобу голландской компании на принятое в августе решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.Напомним, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила сервис в навязывании паритета цен — условий, по которым стоимость размещения в отеле на других ресурсах не может быть ниже, чем на сайте агрегатора. В августе на компанию наложили штраф в размере 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. В Booking.com, в свою очередь, заявили, что считают решение ФАС "несправедливым". Антимонопольное дело в отношении сервиса было возбуждено на основании обращения общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

https://ria.ru/20211111/gretsiya-1758506626.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии), новости - туризм, девятый арбитражный апелляционный суд, туристы, booking.com, коммерческая недвижимость, отели, туризм, россия