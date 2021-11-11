Белорусский Красный крест начал собирать гуманитарную помощь для беженцев
Белорусский Красный крест начал кампанию по сбору средств для помощи беженцам
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы под контролем белорусских военнослужащих идут получать гуманитарную помощь в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Белорусское общество Красного Креста начинает кампанию по сбору средств для помощи беженцам на белорусско-польской границе, сообщил РИА Новости в четверг генеральный секретарь организации Дмитрий Шевцов.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь, заявил, что ситуация с ближневосточными беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.
"В настоящее время объявлена благотворительная кампания по сбору средств для оказания помощи мигрантам на границе. Осуществляется сбор вещей для помощи мигрантам", - сказал Шевцов.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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