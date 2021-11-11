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Литва попросит ООН открыть "гуманитарный коридор" в Белоруссии
Литва попросит ООН открыть "гуманитарный коридор" в Белоруссии - РИА Новости, 11.11.2021
Литва попросит ООН открыть "гуманитарный коридор" в Белоруссии
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что страна попросит ООН открыть "гуманитарный коридор" в Белоруссии для возвращения мигрантов на родину, передает РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T15:13
2021-11-11T15:13
в мире
белоруссия
минск
латвия
александр лукашенко
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что страна попросит ООН открыть "гуманитарный коридор" в Белоруссии для возвращения мигрантов на родину, передает портал литовского национального радио и телевидения LRT."Главный вопрос, который мы хотим поднять - открытие гуманитарного коридора с (белорусской) границы через Гродно, чтобы эти люди могли вернуться домой", - приводятся на портале слова министра.По его словам, аэропорт Гродно может быть использован для перевозки людей, чтобы они "могли вернуться домой, а не ждали спасения в белорусских лесах".Министр отметил, что ООН - это единственная международная организация, которая может "оказать давление на Белоруссию изнутри".Ранее источник в СБ ООН сообщил РИА Новости, что Эстония, Франция и Ирландия запросили обсуждение в Совбезе в четверг ситуации на белорусско-польской границе.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211111/migranty-1758567062.html
https://ria.ru/20211111/migranty-1758575974.html
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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:13 11.11.2021
 
Литва попросит ООН открыть "гуманитарный коридор" в Белоруссии

Литва попросит открыть "гуманитарный коридор" в Белоруссии для возвращения мигрантов домой

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи сотрудниками Белорусского Красного Креста в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Раздача гуманитарной помощи сотрудниками Белорусского Красного Креста в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что страна попросит ООН открыть "гуманитарный коридор" в Белоруссии для возвращения мигрантов на родину, передает портал литовского национального радио и телевидения LRT.
"Главный вопрос, который мы хотим поднять - открытие гуманитарного коридора с (белорусской) границы через Гродно, чтобы эти люди могли вернуться домой", - приводятся на портале слова министра.
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
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Беженец из Йемена рассказал, как попал в Белоруссию
По его словам, аэропорт Гродно может быть использован для перевозки людей, чтобы они "могли вернуться домой, а не ждали спасения в белорусских лесах".
Министр отметил, что ООН - это единственная международная организация, которая может "оказать давление на Белоруссию изнутри".
Ранее источник в СБ ООН сообщил РИА Новости, что Эстония, Франция и Ирландия запросили обсуждение в Совбезе в четверг ситуации на белорусско-польской границе.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Лагерь беженцев на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
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В миреБелоруссияМинскЛатвияАлександр ЛукашенкоГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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