https://ria.ru/20211111/belorussiya-1758584067.html

Литва попросит ООН открыть "гуманитарный коридор" в Белоруссии

Литва попросит ООН открыть "гуманитарный коридор" в Белоруссии - РИА Новости, 11.11.2021

Литва попросит ООН открыть "гуманитарный коридор" в Белоруссии

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что страна попросит ООН открыть "гуманитарный коридор" в Белоруссии для возвращения мигрантов на родину, передает РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T15:13

2021-11-11T15:13

2021-11-11T15:13

в мире

белоруссия

минск

латвия

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758424397_0:0:2528:1422_1920x0_80_0_0_1c0d97ee42a166663fcaeade9aa465f3.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что страна попросит ООН открыть "гуманитарный коридор" в Белоруссии для возвращения мигрантов на родину, передает портал литовского национального радио и телевидения LRT."Главный вопрос, который мы хотим поднять - открытие гуманитарного коридора с (белорусской) границы через Гродно, чтобы эти люди могли вернуться домой", - приводятся на портале слова министра.По его словам, аэропорт Гродно может быть использован для перевозки людей, чтобы они "могли вернуться домой, а не ждали спасения в белорусских лесах".Министр отметил, что ООН - это единственная международная организация, которая может "оказать давление на Белоруссию изнутри".Ранее источник в СБ ООН сообщил РИА Новости, что Эстония, Франция и Ирландия запросили обсуждение в Совбезе в четверг ситуации на белорусско-польской границе.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211111/migranty-1758567062.html

https://ria.ru/20211111/migranty-1758575974.html

белоруссия

минск

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии