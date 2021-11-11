Литва попросит ООН открыть "гуманитарный коридор" в Белоруссии
Литва попросит открыть "гуманитарный коридор" в Белоруссии для возвращения мигрантов домой
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи сотрудниками Белорусского Красного Креста в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что страна попросит ООН открыть "гуманитарный коридор" в Белоруссии для возвращения мигрантов на родину, передает портал литовского национального радио и телевидения LRT.
"Главный вопрос, который мы хотим поднять - открытие гуманитарного коридора с (белорусской) границы через Гродно, чтобы эти люди могли вернуться домой", - приводятся на портале слова министра.
По его словам, аэропорт Гродно может быть использован для перевозки людей, чтобы они "могли вернуться домой, а не ждали спасения в белорусских лесах".
Министр отметил, что ООН - это единственная международная организация, которая может "оказать давление на Белоруссию изнутри".
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.