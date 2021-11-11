https://ria.ru/20211111/belorussiya-1758507885.html

На сессии парламентского собрания России и Белоруссии обсудят тему беженцев

На сессии парламентского собрания России и Белоруссии обсудят тему беженцев - РИА Новости, 11.11.2021

На сессии парламентского собрания России и Белоруссии обсудят тему беженцев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российская сторона поднимет вопрос о ситуации с беженцами на границе с Польшей и реакции на это Запада на... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T10:03

2021-11-11T10:03

2021-11-11T11:50

в мире

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минск

вячеслав володин

госдума рф

госпогранкомитет белоруссии

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российская сторона поднимет вопрос о ситуации с беженцами на границе с Польшей и реакции на это Запада на предстоящей сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России.В своем посте в telegram-канале Володин вместе с тем написал, что Запад "бряцает оружием" и грозит санкциями Минску в ситуации, когда беженцы, пострадавшие от действий Запада, нуждаются в его помощи. По его словам, это двойные стандарты."Обязательно поднимем этот вопрос на предстоящей сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России", - написал Володин в своем telegram-канале.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.

https://ria.ru/20211111/volodin-1758501266.html

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в мире, белоруссия, минск, вячеслав володин, госдума рф, госпогранкомитет белоруссии, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии