https://ria.ru/20211111/bankovskayasfera-1758618637.html

VII Банковская юридическая конференция

VII Банковская юридическая конференция - РИА Новости, 11.11.2021

VII Банковская юридическая конференция

25-26 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет VII Банковская юридическая конференция "Новые вызовы и возможности: регуляторные и правовые тенденции в банковской деятельности" в онлайн-формате.

2021-11-11T17:36

2021-11-11T17:36

2021-11-11T17:36

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Участники:- президент Ассоциации банков России Георгий ЛУНТОВСКИЙ;- председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий АКСАКОВ;- заместитель председателя Совета Федерации Николай ЖУРАВЛЕВ;- первый заместитель генерального директора государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" Андрей МЕЛЬНИКОВ;- статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман НЕГЛЯД;- заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Милош ВАГНЕР;- заместитель руководителя Федерального казначейства Анна КАТАМАДЗЕ;- директор юридического департамента Центрального банка РФ Алексей ГУЗНОВ;- директор Департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван ЧЕБЕСКОВ;- представители академического сообщества, доктора юридических наук Юлия ХАРИТОНОВА, Людмила ЕФИМОВА, Лидия МИХЕЕВА, Светлана КАРЕЛИНА, Диана АЛЕКСЕЕВА.В рамках мероприятия будут проведены сессии, посвященные стратегическим направлениям регулирования в банковской сфере, независимым гарантиям и документарным аккредитивам, юридическим рискам при корпоративном кредитовании, цифровым активам и цифровому рублю, юридическим рискам при кредитовании физлиц и проблемам взаимодействия с неплатежеспособными клиентами, правовым аспектам обработки персональных данных, вопросам применения Федерального закона № 115, банковской деятельности в условиях международных санкций.Регистрация по ссылкеОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы