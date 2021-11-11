VII Банковская юридическая конференция
25-26 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет VII Банковская юридическая конференция "Новые вызовы и возможности: регуляторные и правовые тенденции в банковской деятельности" в онлайн-формате.
Участники:
- президент Ассоциации банков России Георгий ЛУНТОВСКИЙ;
- председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий АКСАКОВ;
- заместитель председателя Совета Федерации Николай ЖУРАВЛЕВ;
- первый заместитель генерального директора государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" Андрей МЕЛЬНИКОВ;
- статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман НЕГЛЯД;
- заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Милош ВАГНЕР;
- заместитель руководителя Федерального казначейства Анна КАТАМАДЗЕ;
- директор юридического департамента Центрального банка РФ Алексей ГУЗНОВ;
- директор Департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван ЧЕБЕСКОВ;
- представители академического сообщества, доктора юридических наук Юлия ХАРИТОНОВА, Людмила ЕФИМОВА, Лидия МИХЕЕВА, Светлана КАРЕЛИНА, Диана АЛЕКСЕЕВА.
- президент Ассоциации банков России Георгий ЛУНТОВСКИЙ;
- председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий АКСАКОВ;
- заместитель председателя Совета Федерации Николай ЖУРАВЛЕВ;
- первый заместитель генерального директора государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" Андрей МЕЛЬНИКОВ;
- статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман НЕГЛЯД;
- заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Милош ВАГНЕР;
- заместитель руководителя Федерального казначейства Анна КАТАМАДЗЕ;
- директор юридического департамента Центрального банка РФ Алексей ГУЗНОВ;
- директор Департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван ЧЕБЕСКОВ;
- представители академического сообщества, доктора юридических наук Юлия ХАРИТОНОВА, Людмила ЕФИМОВА, Лидия МИХЕЕВА, Светлана КАРЕЛИНА, Диана АЛЕКСЕЕВА.
В рамках мероприятия будут проведены сессии, посвященные стратегическим направлениям регулирования в банковской сфере, независимым гарантиям и документарным аккредитивам, юридическим рискам при корпоративном кредитовании, цифровым активам и цифровому рублю, юридическим рискам при кредитовании физлиц и проблемам взаимодействия с неплатежеспособными клиентами, правовым аспектам обработки персональных данных, вопросам применения Федерального закона № 115, банковской деятельности в условиях международных санкций.
Регистрация по ссылке
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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