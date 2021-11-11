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VII Банковская юридическая конференция
VII Банковская юридическая конференция - РИА Новости, 11.11.2021
VII Банковская юридическая конференция
25-26 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет VII Банковская юридическая конференция "Новые вызовы и возможности: регуляторные и правовые тенденции в банковской деятельности" в онлайн-формате.
2021-11-11T17:36
2021-11-11T17:36
анонсы
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1758618637.jpg?1636641388
Участники:- президент Ассоциации банков России Георгий ЛУНТОВСКИЙ;- председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий АКСАКОВ;- заместитель председателя Совета Федерации Николай ЖУРАВЛЕВ;- первый заместитель генерального директора государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" Андрей МЕЛЬНИКОВ;- статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман НЕГЛЯД;- заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Милош ВАГНЕР;- заместитель руководителя Федерального казначейства Анна КАТАМАДЗЕ;- директор юридического департамента Центрального банка РФ Алексей ГУЗНОВ;- директор Департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван ЧЕБЕСКОВ;- представители академического сообщества, доктора юридических наук Юлия ХАРИТОНОВА, Людмила ЕФИМОВА, Лидия МИХЕЕВА, Светлана КАРЕЛИНА, Диана АЛЕКСЕЕВА.В рамках мероприятия будут проведены сессии, посвященные стратегическим направлениям регулирования в банковской сфере, независимым гарантиям и документарным аккредитивам, юридическим рискам при корпоративном кредитовании, цифровым активам и цифровому рублю, юридическим рискам при кредитовании физлиц и проблемам взаимодействия с неплатежеспособными клиентами, правовым аспектам обработки персональных данных, вопросам применения Федерального закона № 115, банковской деятельности в условиях международных санкций.Регистрация по ссылкеОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
17:36 11.11.2021
 

VII Банковская юридическая конференция

Читать ria.ru в
25-26 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет VII Банковская юридическая конференция "Новые вызовы и возможности: регуляторные и правовые тенденции в банковской деятельности" в онлайн-формате.
Участники:
- президент Ассоциации банков России Георгий ЛУНТОВСКИЙ;
- председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий АКСАКОВ;
- заместитель председателя Совета Федерации Николай ЖУРАВЛЕВ;
- первый заместитель генерального директора государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" Андрей МЕЛЬНИКОВ;
- статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман НЕГЛЯД;
- заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Милош ВАГНЕР;
- заместитель руководителя Федерального казначейства Анна КАТАМАДЗЕ;
- директор юридического департамента Центрального банка РФ Алексей ГУЗНОВ;
- директор Департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван ЧЕБЕСКОВ;
- представители академического сообщества, доктора юридических наук Юлия ХАРИТОНОВА, Людмила ЕФИМОВА, Лидия МИХЕЕВА, Светлана КАРЕЛИНА, Диана АЛЕКСЕЕВА.
В рамках мероприятия будут проведены сессии, посвященные стратегическим направлениям регулирования в банковской сфере, независимым гарантиям и документарным аккредитивам, юридическим рискам при корпоративном кредитовании, цифровым активам и цифровому рублю, юридическим рискам при кредитовании физлиц и проблемам взаимодействия с неплатежеспособными клиентами, правовым аспектам обработки персональных данных, вопросам применения Федерального закона № 115, банковской деятельности в условиях международных санкций.
Регистрация по ссылке

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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