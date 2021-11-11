https://ria.ru/20211111/azerbaydzhan-1758521706.html

Баку установил таможенный контроль для граждан Армении на дороге в Иран

Баку установил таможенный контроль для граждан Армении на дороге в Иран - РИА Новости, 11.11.2021

Баку установил таможенный контроль для граждан Армении на дороге в Иран

Баку оповестил Ереван об установлении таможенного контроля для граждан Армении на дороге Горис-Капан, связывающей республику с Ираном, сообщил в четверг на... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T11:07

2021-11-11T11:07

2021-11-11T11:07

в мире

армения

азербайджан

баку

армен григорян

никол пашинян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156289/16/1562891611_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_cbd53d94da332e396d9def6532c701a3.jpg

ЕРЕВАН, 11 ноя – РИА Новости. Баку оповестил Ереван об установлении таможенного контроля для граждан Армении на дороге Горис-Капан, связывающей республику с Ираном, сообщил в четверг на заседании правительства армянский премьер Никол Пашинян.В среду секретарь совбеза Армении Армен Григорян заявил о намерении Баку разместить с полуночи таможенные пункты на занятом азербайджанской стороной участке автодороги Горис-Капан, связывающей Армению с Ираном."Азербайджан неофициально оповестил, что намерен в ночь на четверг установить таможенный и паспортный контроль для граждан Армении и грузов (на дороге Горис-Капан - ред.), после этого мы приняли решение перенаправить транспортный поток по дороге Капан—Агван из Татев-Алидзор-Шинуайр", - сказал Пашинян.По его словам, участок дороги Татев-Агвани, который, фактически десятилетиями был труднопроходимым, заасфальтирован и передан в эксплуатацию на прошлой неделе. "По этой дороге я в прошлый четверг поехал в Капан. Могу сказать, что мы получили качественную дорогу, которая нуждается в совершенствовании для удобного проезда фур", - сказал Пашинян.По его словам, на этой дороге он видел несколько десятков фур, в том числе иранских. Накануне, согласно данным премьера, по альтернативной дороге прошли около 100 фур. Он добавил, что для иранских грузовиков ситуация не изменилась, так как таможенный контроль для иранцев на указанном участке дороги Горис-Капан действовали и ранее.Он добавил, что этой сложной обстановке "нужно быть хладнокровным и иметь крепкие нервы". "Вокруг Армении формируется новая среда и мы должны сделать все, для обеспечения долгосрочных стратегических интересов", - сказал Пашинян.В декабре 2020 года азербайджанские военные установили свои посты близ некоторых участков автотрассы Горис-Капан в приграничной Сюникской области Армении. Жители области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. В середине сентября 2021 года Служба нацбезопасности Армении сообщила, что в Сюникской области у населенного пункта Воротан на подконтрольном Азербайджану участке межгосударственной автодороги Горис-Капан, которая ведет к границе с Ираном, азербайджанские полицейские проверяют документы водителей грузовых машин с иранскими номерами, а также накладные на грузы.

https://ria.ru/20211102/azerbaydzhan-1757430604.html

https://ria.ru/20211013/otnosheniya-1754298886.html

армения

азербайджан

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, азербайджан, баку, армен григорян, никол пашинян