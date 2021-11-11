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Баку установил таможенный контроль для граждан Армении на дороге в Иран
Баку установил таможенный контроль для граждан Армении на дороге в Иран - РИА Новости, 11.11.2021
Баку установил таможенный контроль для граждан Армении на дороге в Иран
Баку оповестил Ереван об установлении таможенного контроля для граждан Армении на дороге Горис-Капан, связывающей республику с Ираном, сообщил в четверг на... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:07
2021-11-11T11:07
в мире
армения
азербайджан
баку
армен григорян
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 11 ноя – РИА Новости. Баку оповестил Ереван об установлении таможенного контроля для граждан Армении на дороге Горис-Капан, связывающей республику с Ираном, сообщил в четверг на заседании правительства армянский премьер Никол Пашинян.В среду секретарь совбеза Армении Армен Григорян заявил о намерении Баку разместить с полуночи таможенные пункты на занятом азербайджанской стороной участке автодороги Горис-Капан, связывающей Армению с Ираном."Азербайджан неофициально оповестил, что намерен в ночь на четверг установить таможенный и паспортный контроль для граждан Армении и грузов (на дороге Горис-Капан - ред.), после этого мы приняли решение перенаправить транспортный поток по дороге Капан—Агван из Татев-Алидзор-Шинуайр", - сказал Пашинян.По его словам, участок дороги Татев-Агвани, который, фактически десятилетиями был труднопроходимым, заасфальтирован и передан в эксплуатацию на прошлой неделе. "По этой дороге я в прошлый четверг поехал в Капан. Могу сказать, что мы получили качественную дорогу, которая нуждается в совершенствовании для удобного проезда фур", - сказал Пашинян.По его словам, на этой дороге он видел несколько десятков фур, в том числе иранских. Накануне, согласно данным премьера, по альтернативной дороге прошли около 100 фур. Он добавил, что для иранских грузовиков ситуация не изменилась, так как таможенный контроль для иранцев на указанном участке дороги Горис-Капан действовали и ранее.Он добавил, что этой сложной обстановке "нужно быть хладнокровным и иметь крепкие нервы". "Вокруг Армении формируется новая среда и мы должны сделать все, для обеспечения долгосрочных стратегических интересов", - сказал Пашинян.В декабре 2020 года азербайджанские военные установили свои посты близ некоторых участков автотрассы Горис-Капан в приграничной Сюникской области Армении. Жители области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. В середине сентября 2021 года Служба нацбезопасности Армении сообщила, что в Сюникской области у населенного пункта Воротан на подконтрольном Азербайджану участке межгосударственной автодороги Горис-Капан, которая ведет к границе с Ираном, азербайджанские полицейские проверяют документы водителей грузовых машин с иранскими номерами, а также накладные на грузы.
https://ria.ru/20211102/azerbaydzhan-1757430604.html
https://ria.ru/20211013/otnosheniya-1754298886.html
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в мире, армения, азербайджан, баку, армен григорян, никол пашинян
11:07 11.11.2021
 
Баку установил таможенный контроль для граждан Армении на дороге в Иран

Баку оповестил об установлении таможенного контроля для граждан Армении на дороге в Иран

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид на архитектурный комплекс "Башни Пламени" в Баку
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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ЕРЕВАН, 11 ноя – РИА Новости. Баку оповестил Ереван об установлении таможенного контроля для граждан Армении на дороге Горис-Капан, связывающей республику с Ираном, сообщил в четверг на заседании правительства армянский премьер Никол Пашинян.
В среду секретарь совбеза Армении Армен Григорян заявил о намерении Баку разместить с полуночи таможенные пункты на занятом азербайджанской стороной участке автодороги Горис-Капан, связывающей Армению с Ираном.
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"Азербайджан неофициально оповестил, что намерен в ночь на четверг установить таможенный и паспортный контроль для граждан Армении и грузов (на дороге Горис-Капан - ред.), после этого мы приняли решение перенаправить транспортный поток по дороге Капан—Агван из Татев-Алидзор-Шинуайр", - сказал Пашинян.
По его словам, участок дороги Татев-Агвани, который, фактически десятилетиями был труднопроходимым, заасфальтирован и передан в эксплуатацию на прошлой неделе. "По этой дороге я в прошлый четверг поехал в Капан. Могу сказать, что мы получили качественную дорогу, которая нуждается в совершенствовании для удобного проезда фур", - сказал Пашинян.
По его словам, на этой дороге он видел несколько десятков фур, в том числе иранских. Накануне, согласно данным премьера, по альтернативной дороге прошли около 100 фур. Он добавил, что для иранских грузовиков ситуация не изменилась, так как таможенный контроль для иранцев на указанном участке дороги Горис-Капан действовали и ранее.
"Чтобы избежать спекуляций напомню, что азербайджанский пропускной пункт не находится на территории Армении, речь об участке Эйвазли", - сказал Пашинян. По его словам, ценой для недопущения установления таможенного контроля "была бы коридорная логика" при открытии транспортных коммуникций. "Это неприемлемо для нас. Мы считаем, что транспортные коммуникации должны быть открыты без экстерриториального контекста, с таможенным и паспортным контролем", - сказал Пашинян
Он добавил, что этой сложной обстановке "нужно быть хладнокровным и иметь крепкие нервы". "Вокруг Армении формируется новая среда и мы должны сделать все, для обеспечения долгосрочных стратегических интересов", - сказал Пашинян.
В декабре 2020 года азербайджанские военные установили свои посты близ некоторых участков автотрассы Горис-Капан в приграничной Сюникской области Армении. Жители области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. В середине сентября 2021 года Служба нацбезопасности Армении сообщила, что в Сюникской области у населенного пункта Воротан на подконтрольном Азербайджану участке межгосударственной автодороги Горис-Капан, которая ведет к границе с Ираном, азербайджанские полицейские проверяют документы водителей грузовых машин с иранскими номерами, а также накладные на грузы.
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В миреАрменияАзербайджанБакуАрмен ГригорянНикол Пашинян
 
 
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