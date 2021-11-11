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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20211111/asfalt-1758513731.html
Бирюков: более 28 млн кв метров асфальтовых покрытий заменили в Москве
Бирюков: более 28 млн кв метров асфальтовых покрытий заменили в Москве - РИА Новости, 11.11.2021
Бирюков: более 28 млн кв метров асфальтовых покрытий заменили в Москве
Более 28 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий заменили в столице в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T10:34
2021-11-11T10:34
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 28 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий заменили в столице в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Ремонт на всех объектах проведен в установленный срок, в общей сложности на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных проездах и дворах заменили более 28 миллионов квадратных метров асфальтобетонных покрытий", - отметил Бирюков.По его словам, одной из важных задач было убрать колейность, которая образуется из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры. Она негативно влияет на безопасность дорожного движения и может стать сопутствующим фактором при аварии."Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали участки Садового кольца, ключевых вылетных магистралей – Ленинградского, Волгоградского и Ломоносовского проспектов, шоссе Энтузиастов, автомобильной дороги М-3 "Украина", Ленинградского, Варшавского, Каширского, Щелковского, Осташковского, Киевского и Новорязанского шоссе", - рассказал Бирюков.Он отметил, что проведен ремонт участка Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц - от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны.
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петр бирюков, городское хозяйство москвы
10:34 11.11.2021
 

Бирюков: более 28 млн кв метров асфальтовых покрытий заменили в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 28 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий заменили в столице в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Ремонт на всех объектах проведен в установленный срок, в общей сложности на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных проездах и дворах заменили более 28 миллионов квадратных метров асфальтобетонных покрытий", - отметил Бирюков.
Обледеневший лист - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 20:51Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Службы Москвы мониторят состояние опасных участков дорог из-за гололеда
По его словам, одной из важных задач было убрать колейность, которая образуется из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры. Она негативно влияет на безопасность дорожного движения и может стать сопутствующим фактором при аварии.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали участки Садового кольца, ключевых вылетных магистралей – Ленинградского, Волгоградского и Ломоносовского проспектов, шоссе Энтузиастов, автомобильной дороги М-3 "Украина", Ленинградского, Варшавского, Каширского, Щелковского, Осташковского, Киевского и Новорязанского шоссе", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что проведен ремонт участка Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц - от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны.
"Использовали современную технологию бесшовной укладки "единым ковром". Она позволяет в кратчайшие сроки выполнить большой объем работ и, соответственно, избежать длительных ограничений движения", - подчеркнул заместитель мэра.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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