https://ria.ru/20211111/asfalt-1758513731.html

Бирюков: более 28 млн кв метров асфальтовых покрытий заменили в Москве

Бирюков: более 28 млн кв метров асфальтовых покрытий заменили в Москве - РИА Новости, 11.11.2021

Бирюков: более 28 млн кв метров асфальтовых покрытий заменили в Москве

Более 28 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий заменили в столице в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T10:34

2021-11-11T10:34

2021-11-11T10:34

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 28 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий заменили в столице в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Ремонт на всех объектах проведен в установленный срок, в общей сложности на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных проездах и дворах заменили более 28 миллионов квадратных метров асфальтобетонных покрытий", - отметил Бирюков.По его словам, одной из важных задач было убрать колейность, которая образуется из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры. Она негативно влияет на безопасность дорожного движения и может стать сопутствующим фактором при аварии."Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали участки Садового кольца, ключевых вылетных магистралей – Ленинградского, Волгоградского и Ломоносовского проспектов, шоссе Энтузиастов, автомобильной дороги М-3 "Украина", Ленинградского, Варшавского, Каширского, Щелковского, Осташковского, Киевского и Новорязанского шоссе", - рассказал Бирюков.Он отметил, что проведен ремонт участка Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц - от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны.

https://ria.ru/20211110/gololed-1758472415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, городское хозяйство москвы