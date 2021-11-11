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В Архангельске открыли центр амбулаторной онкологической помощи

В Архангельске открыли центр амбулаторной онкологической помощи - РИА Новости, 11.11.2021

В Архангельске открыли центр амбулаторной онкологической помощи

В Архангельской области на базе первой городской поликлиники открылся центр онкологической помощи, где в случае подозрения на онкозаболевание можно будет... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T17:39

2021-11-11T17:39

2021-11-11T17:39

общество

северодвинск

архангельск

архангельская область

здоровье - общество

александр цыбульский

архангельская область

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АРХАНГЕЛЬСК, 11 ноя – РИА Новости. В Архангельской области на базе первой городской поликлиники открылся центр онкологической помощи, где в случае подозрения на онкозаболевание можно будет выполнить полное обследование, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своих соцсетях."Качество оборудования позволяет врачу наиболее точно оценить качество новообразования и вовремя направить пациента в онкодиспансер, благодаря чему он оперативно получит все необходимое лечение", - написал Цыбульский.Он пояснил, что центр создан для того, чтобы врачи могли вовремя распознать болезнь и оперативно выполнить полное обследование людей с подозрением на онкозаболевание. Центр уже принимает первых пациентов. В нем можно пройти биопсию, сделать компьютерную и магнитно-резонансную томографию, эндоскопические и лабораторные исследования и маммографию.Центр амбулаторной онкологической помощи работает на базе первой городской поликлиники Архангельска, но получить лечение здесь могут пациенты из всех лечебных учреждений города. В планах — открыть подобные учреждения в Северодвинске и Котласе, сообщили власти региона.

https://ria.ru/20211111/it-park-1758607811.html

северодвинск

архангельск

архангельская область

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общество, северодвинск, архангельск, архангельская область, здоровье - общество, александр цыбульский