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Архангельская область
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В Архангельске открыли центр амбулаторной онкологической помощи
В Архангельске открыли центр амбулаторной онкологической помощи - РИА Новости, 11.11.2021
В Архангельске открыли центр амбулаторной онкологической помощи
В Архангельской области на базе первой городской поликлиники открылся центр онкологической помощи, где в случае подозрения на онкозаболевание можно будет... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T17:39
2021-11-11T17:39
общество
северодвинск
архангельск
архангельская область
здоровье - общество
александр цыбульский
архангельская область
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 ноя – РИА Новости. В Архангельской области на базе первой городской поликлиники открылся центр онкологической помощи, где в случае подозрения на онкозаболевание можно будет выполнить полное обследование, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своих соцсетях."Качество оборудования позволяет врачу наиболее точно оценить качество новообразования и вовремя направить пациента в онкодиспансер, благодаря чему он оперативно получит все необходимое лечение", - написал Цыбульский.Он пояснил, что центр создан для того, чтобы врачи могли вовремя распознать болезнь и оперативно выполнить полное обследование людей с подозрением на онкозаболевание. Центр уже принимает первых пациентов. В нем можно пройти биопсию, сделать компьютерную и магнитно-резонансную томографию, эндоскопические и лабораторные исследования и маммографию.Центр амбулаторной онкологической помощи работает на базе первой городской поликлиники Архангельска, но получить лечение здесь могут пациенты из всех лечебных учреждений города. В планах — открыть подобные учреждения в Северодвинске и Котласе, сообщили власти региона.
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общество, северодвинск, архангельск, архангельская область, здоровье - общество, александр цыбульский
17:39 11.11.2021
 

В Архангельске открыли центр амбулаторной онкологической помощи

© Depositphotos / sudok1Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Depositphotos / sudok1
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 ноя – РИА Новости. В Архангельской области на базе первой городской поликлиники открылся центр онкологической помощи, где в случае подозрения на онкозаболевание можно будет выполнить полное обследование, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своих соцсетях.
"Качество оборудования позволяет врачу наиболее точно оценить качество новообразования и вовремя направить пациента в онкодиспансер, благодаря чему он оперативно получит все необходимое лечение", - написал Цыбульский.
Он пояснил, что центр создан для того, чтобы врачи могли вовремя распознать болезнь и оперативно выполнить полное обследование людей с подозрением на онкозаболевание. Центр уже принимает первых пациентов. В нем можно пройти биопсию, сделать компьютерную и магнитно-резонансную томографию, эндоскопические и лабораторные исследования и маммографию.
Центр амбулаторной онкологической помощи работает на базе первой городской поликлиники Архангельска, но получить лечение здесь могут пациенты из всех лечебных учреждений города. В планах — открыть подобные учреждения в Северодвинске и Котласе, сообщили власти региона.

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Архангельская областьОбществоСеверодвинскАрхангельскАрхангельская областьЗдоровье - ОбществоАлександр Цыбульский
 
 
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