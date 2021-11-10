https://ria.ru/20211110/zasedanie-1758384848.html

Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии

Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 10.11.2021

Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин в среду проведет заседание военно-промышленной комиссии по госпрограмме вооружений, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T13:09

2021-11-10T13:09

2021-11-10T13:13

политика

безопасность

сочи

дмитрий песков

россия

владимир путин

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет заседание военно-промышленной комиссии по госпрограмме вооружений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В начале второй половины дня Путин проведет заседание ВПК - военно-промышленной комиссии РФ. Будут говорить в продолжении того обсуждения, которое началось в Сочи. Будет говорить о государственной программе вооружений, будут профильные доклады ведомств, также в этом же контексте будут доклады о том, как налаживается в военно-промышленном комплексе производство продукции гражданского назначения", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20211110/pvo-1758366001.html

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политика, безопасность, сочи, дмитрий песков, россия, владимир путин