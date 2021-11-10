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Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии
Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 10.11.2021
Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии
Президент России Владимир Путин в среду проведет заседание военно-промышленной комиссии по госпрограмме вооружений, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T13:09
2021-11-10T13:09
2021-11-10T13:13
политика
безопасность
сочи
дмитрий песков
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет заседание военно-промышленной комиссии по госпрограмме вооружений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В начале второй половины дня Путин проведет заседание ВПК - военно-промышленной комиссии РФ. Будут говорить в продолжении того обсуждения, которое началось в Сочи. Будет говорить о государственной программе вооружений, будут профильные доклады ведомств, также в этом же контексте будут доклады о том, как налаживается в военно-промышленном комплексе производство продукции гражданского назначения", - сказал Песков журналистам.
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политика, безопасность, сочи, дмитрий песков, россия, владимир путин
13:09 10.11.2021 (обновлено: 13:13 10.11.2021)
Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии
Путин проведет в среду заседание военно-промышленной комиссии по госпрограмме вооружений