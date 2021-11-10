https://ria.ru/20211110/zamena-1758451551.html

Почти все подлежащие замене в 2021 году газовые плиты обновили в Москве

Почти все подлежащие замене в 2021 году газовые плиты обновили в Москве - РИА Новости, 10.11.2021

Почти все подлежащие замене в 2021 году газовые плиты обновили в Москве

Почти 99% подлежащих замене в 2021 году газовых плит обновили в жилых домах Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T18:21

2021-11-10T18:21

2021-11-10T18:21

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Почти 99% подлежащих замене в 2021 году газовых плит обновили в жилых домах Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В прошлом году во время проверок газового оборудования в многоквартирных домах выявили более 200 тысяч устаревших плит. Из них уже заменили 98,7%", - говорится в сообщении.В КГХ отметили, что срок службы газовой плиты не должен превышать 10-12 лет, важно использовать только плиты с автоматической системой "газ-контроль" – благодаря ей подача газа прекращается при погасании пламени в горелке.

https://ria.ru/20211110/schetchik-1758442466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы