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Правительство поддержало законопроект о региональной власти
Правительство поддержало законопроект о региональной власти - РИА Новости, 10.11.2021
Правительство поддержало законопроект о региональной власти
Кабинет министров России одобрил законопроект о единой системе публичной власти на уровне регионов, отзыв размещен на сайте Госдумы. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T09:40
2021-11-10T12:06
политика
правительство рф
россия
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Кабинет министров России одобрил законопроект о единой системе публичной власти на уровне регионов, отзыв размещен на сайте Госдумы."Правительство России поддерживает законопроект при условии учета прилагаемых замечаний", — следует из документа.Накануне Госдума приняла в первом чтении проект закона о региональной власти. Как пояснял один из авторов инициативы, председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, принцип единства системы власти закреплен в Конституции — поправки касаются регионов.В частности, сохраняется запрет на использование слова "президент" в названии должности главы субъекта. Крашенинников ранее заявлял, что документ не будут менять из-за несогласия с этим пунктом Татарстана.Кроме того, законопроект исключает возможность ограничения сроков полномочий руководителей. Теперь число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять местные заксобрания.Основная часть положений инициативы вступает в силу с 1 июня 2022 года.
https://ria.ru/20211102/zakon-1757374317.html
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политика, правительство рф, россия, госдума рф
09:40 10.11.2021 (обновлено: 12:06 10.11.2021)
 
Правительство поддержало законопроект о региональной власти

Российское правительство поддержало законопроект о региональной власти с учетом замечаний

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Кабинет министров России одобрил законопроект о единой системе публичной власти на уровне регионов, отзыв размещен на сайте Госдумы.
"Правительство России поддерживает законопроект при условии учета прилагаемых замечаний", — следует из документа.
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 13:53
В Госдуме не будут менять закон о региональной власти из-за Татарстана
Накануне Госдума приняла в первом чтении проект закона о региональной власти. Как пояснял один из авторов инициативы, председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, принцип единства системы власти закреплен в Конституции — поправки касаются регионов.
В частности, сохраняется запрет на использование слова "президент" в названии должности главы субъекта. Крашенинников ранее заявлял, что документ не будут менять из-за несогласия с этим пунктом Татарстана.
Кроме того, законопроект исключает возможность ограничения сроков полномочий руководителей. Теперь число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять местные заксобрания.
Основная часть положений инициативы вступает в силу с 1 июня 2022 года.
Павел Крашенинников - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 10:49
Крашенинников рассказал о новом законе о региональной власти
 
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