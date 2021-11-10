https://ria.ru/20211110/zakonoproekt-1758339445.html

Правительство поддержало законопроект о региональной власти

Правительство поддержало законопроект о региональной власти - РИА Новости, 10.11.2021

Правительство поддержало законопроект о региональной власти

Кабинет министров России одобрил законопроект о единой системе публичной власти на уровне регионов, отзыв размещен на сайте Госдумы. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T09:40

2021-11-10T09:40

2021-11-10T12:06

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Кабинет министров России одобрил законопроект о единой системе публичной власти на уровне регионов, отзыв размещен на сайте Госдумы."Правительство России поддерживает законопроект при условии учета прилагаемых замечаний", — следует из документа.Накануне Госдума приняла в первом чтении проект закона о региональной власти. Как пояснял один из авторов инициативы, председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, принцип единства системы власти закреплен в Конституции — поправки касаются регионов.В частности, сохраняется запрет на использование слова "президент" в названии должности главы субъекта. Крашенинников ранее заявлял, что документ не будут менять из-за несогласия с этим пунктом Татарстана.Кроме того, законопроект исключает возможность ограничения сроков полномочий руководителей. Теперь число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять местные заксобрания.Основная часть положений инициативы вступает в силу с 1 июня 2022 года.

https://ria.ru/20211102/zakon-1757374317.html

https://ria.ru/20211108/zakon-1758014514.html

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