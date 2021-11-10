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Абрамченко рассказала о ликвидации загрязнений в Усолье-Сибирском
Абрамченко рассказала о ликвидации загрязнений в Усолье-Сибирском - РИА Новости, 10.11.2021
Абрамченко рассказала о ликвидации загрязнений в Усолье-Сибирском
Программа ликвидации загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском, где десятки лет производились химикаты, идет с опережением графика, заявила вице-премьер... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T13:08
2021-11-10T13:09
общество
усолье-сибирское
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
виктория абрамченко
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Программа ликвидации загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском, где десятки лет производились химикаты, идет с опережением графика, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко."Первоочередные мероприятия, связанные с повышенной опасностью, были завершены в конце прошлого года. Но системная работа по очистке территории бывшего "Усольехимпрома" продолжается. В этом году удалось ликвидировать скважины и подготовить площадку для ее дальнейшей рекультивации. Теперь с учетом будущей рекультивированной территории заброшенного завода предстоит проработать модели социально-экономического развития города, безусловно, при непосредственном участии граждан. Считаю, что проект может войти в список приоритетных проектов Иркутской области", - приводятся слова Абрамченко в сообщении ее пресс-службы, поступившем в РИА Новости.В сообщении подчеркивается, что ликвидация десяти опасных скважин рассолопромысла и другие мероприятия проведены с опережением графика.Абрамченко поручила госкорпорации "Росатом" и Ростехнадзору провести паспортизацию отходов, образовавшихся на площадке. Росприроднадзору по поручению вице-премьера предстоит провести государственную экологическую экспертизу в отношении проектной документации.В Усолье-Сибирском десятки лет работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", выпускавшее трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, железнодорожное полотно общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации, коллекторы длиной около 50 километров.Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, на территории завода скопилось достаточно много емкостей с отходами, которые находятся в аварийном состоянии. Если не предпринять усилия по их вскрытию и перезатарке, может произойти аварийная ситуация с выбросом химических веществ, указывали специалисты. На территории Усолья-Сибирского был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.Летом 2020 года президент России Владимир Путин поручил "Росатому" выполнить программу по ликвидации экологического ущерба на территории бывшего комбината "Усольехимпром". Единым исполнителем работ был назначен "Федеральный экологический оператор". Работы идут совместно с Минобороны, а именно войсками радиационной, химической и биологической защиты, и МЧС России.
https://ria.ru/20210910/goroda-1749478942.html
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общество, усолье-сибирское, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), виктория абрамченко, россия
13:08 10.11.2021 (обновлено: 13:09 10.11.2021)
 
Абрамченко рассказала о ликвидации загрязнений в Усолье-Сибирском

Абрамченко: ликвидация экологического ущерба в Усолье-Сибирском идет с опережением графика

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкУтилизация промплощадки бывшего химпредприятия в Усолье-Сибирском
Утилизация промплощадки бывшего химпредприятия в Усолье-Сибирском - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Программа ликвидации загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском, где десятки лет производились химикаты, идет с опережением графика, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Первоочередные мероприятия, связанные с повышенной опасностью, были завершены в конце прошлого года. Но системная работа по очистке территории бывшего "Усольехимпрома" продолжается. В этом году удалось ликвидировать скважины и подготовить площадку для ее дальнейшей рекультивации. Теперь с учетом будущей рекультивированной территории заброшенного завода предстоит проработать модели социально-экономического развития города, безусловно, при непосредственном участии граждан. Считаю, что проект может войти в список приоритетных проектов Иркутской области", - приводятся слова Абрамченко в сообщении ее пресс-службы, поступившем в РИА Новости.
В сообщении подчеркивается, что ликвидация десяти опасных скважин рассолопромысла и другие мероприятия проведены с опережением графика.
Абрамченко поручила госкорпорации "Росатом" и Ростехнадзору провести паспортизацию отходов, образовавшихся на площадке. Росприроднадзору по поручению вице-премьера предстоит провести государственную экологическую экспертизу в отношении проектной документации.
В Усолье-Сибирском десятки лет работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", выпускавшее трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.
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Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, железнодорожное полотно общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации, коллекторы длиной около 50 километров.
Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, на территории завода скопилось достаточно много емкостей с отходами, которые находятся в аварийном состоянии. Если не предпринять усилия по их вскрытию и перезатарке, может произойти аварийная ситуация с выбросом химических веществ, указывали специалисты. На территории Усолья-Сибирского был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин поручил "Росатому" выполнить программу по ликвидации экологического ущерба на территории бывшего комбината "Усольехимпром". Единым исполнителем работ был назначен "Федеральный экологический оператор". Работы идут совместно с Минобороны, а именно войсками радиационной, химической и биологической защиты, и МЧС России.
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ОбществоУсолье-СибирскоеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Виктория АбрамченкоРоссия
 
 
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