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Император Японии провел церемонию утверждения нового премьер-министра
Император Японии провел церемонию утверждения нового премьер-министра - РИА Новости, 10.11.2021
Император Японии провел церемонию утверждения нового премьер-министра
Император Японии Нарухито провел в императорском дворце церемонию утверждения нового премьер-министра страны Фумио Кисиды, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:13
2021-11-10T14:13
в мире
япония
фумио кисида
нарухито
тосимицу мотэги
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ТОКИО, 10 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Император Японии Нарухито провел в императорском дворце церемонию утверждения нового премьер-министра страны Фумио Кисиды, сообщило агентство Киодо.Император Японии вручил новому премьер-министру Фумио Кисиде документ об утверждении его на этот пост. С этого момента Кисида официально становится главой кабинета министров. Фумио Кисида уже проходил такую же церемонию чуть больше месяца назад, когда впервые был избран на этот пост. Сегодня состоялась особая сессия нового состава нижней палаты парламента после выборов, на ней вновь премьер-министром стал Фумио Кисида. Он оставил на своих постах почти всех министров из первого кабинета, за исключением главы МИД – вместо Тосимицу Мотэги им стал Ёсимаса Хаяси.Согласно церемониалу, примерно через час после утверждения главы кабинета проходит церемония назначения государственных министров. В зал, где находится новый премьер-министр и император, по одному входят члены нового правительства и получают документ о своем назначении государственным министром из рук премьера в присутствии императора. На документе, написанном тушью и кистью, указано о назначении госминистром от имени премьера, затем следует имя императора и его печать. Официальное назначение на пост в то или иное министерство члены кабинета получат в канцелярии премьер-министра на основании его приказа уже после церемонии в императорском дворце. С этой особенностью связано то, что при перестановках в кабинете церемония необходима только тем, кто впервые входит в состав правительства: те министры, которые сохранили место в кабинете, даже если меняют ведомство, церемонию не проходят.После церемонии правительство считается официально сформированным. Затем премьер-министр Кисида проведет пресс-конференцию, а после нее – первое заседание кабинета министров в обновленном составе.
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в мире, япония, фумио кисида, нарухито, тосимицу мотэги
14:13 10.11.2021
 
Император Японии провел церемонию утверждения нового премьер-министра

Император Японии Нарухито провел церемонию утверждения нового премьер-министра Кисиды

© REUTERS / Kim Kyung-HoonПремьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления в парламенте в Токио, Япония. 8 октября 2021
Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления в парламенте в Токио, Япония. 8 октября 2021 - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Читать ria.ru в
ТОКИО, 10 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Император Японии Нарухито провел в императорском дворце церемонию утверждения нового премьер-министра страны Фумио Кисиды, сообщило агентство Киодо.
Император Японии вручил новому премьер-министру Фумио Кисиде документ об утверждении его на этот пост. С этого момента Кисида официально становится главой кабинета министров. Фумио Кисида уже проходил такую же церемонию чуть больше месяца назад, когда впервые был избран на этот пост. Сегодня состоялась особая сессия нового состава нижней палаты парламента после выборов, на ней вновь премьер-министром стал Фумио Кисида. Он оставил на своих постах почти всех министров из первого кабинета, за исключением главы МИД – вместо Тосимицу Мотэги им стал Ёсимаса Хаяси.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 18:26
Новый премьер Японии Кисида договорился о встрече с Путиным
Согласно церемониалу, примерно через час после утверждения главы кабинета проходит церемония назначения государственных министров. В зал, где находится новый премьер-министр и император, по одному входят члены нового правительства и получают документ о своем назначении государственным министром из рук премьера в присутствии императора. На документе, написанном тушью и кистью, указано о назначении госминистром от имени премьера, затем следует имя императора и его печать. Официальное назначение на пост в то или иное министерство члены кабинета получат в канцелярии премьер-министра на основании его приказа уже после церемонии в императорском дворце. С этой особенностью связано то, что при перестановках в кабинете церемония необходима только тем, кто впервые входит в состав правительства: те министры, которые сохранили место в кабинете, даже если меняют ведомство, церемонию не проходят.
После церемонии правительство считается официально сформированным. Затем премьер-министр Кисида проведет пресс-конференцию, а после нее – первое заседание кабинета министров в обновленном составе.
 
В миреЯпонияФумио КисидаНарухитоТосимицу Мотэги
 
 
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