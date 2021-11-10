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Русские впереди всех. Профессор из США захотел в атомную баню
"Русские впереди". Профессор из США захотел под "ядерный душ" - РИА Новости, 10.11.2021
Русские впереди всех. Профессор из США захотел в атомную баню
Профессор ядерных наук и инженерии Массачусетского технологического института Якопо Буонджорно высоко оценил идею использовать малые ядерные реакторы для... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:26
2021-11-10T17:26
2021-11-10T18:19
общество
певек
массачусетский технологический институт
россия
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Профессор ядерных наук и инженерии Массачусетского технологического института Якопо Буонджорно высоко оценил идею использовать малые ядерные реакторы для отопления, как в российском городе Певек."Это очень интересно", — заявил он в беседе с The New York Times, отметив, что Россия зачастую оказывается впереди в вопросах воплощения новых проектов в жизнь.Ученый признался, что с радостью бы согласился принять душ "от ядерной установки".Издание подчеркивает, что в самом Певеке скоро появится и атомная баня. АЭС находится близ города на борту баржи "Академик Ломоносов" и служит, в частности, для обеспечения потребителей теплом.В статье отмечается, что Россия уже стала первопроходцем в использовании подобных технологий. По данным издания, по российскому образцу уже строятся малые плавучие реакторы в Китае, а Франция планирует внедрить их для борьбы с изменениями климата.
https://ria.ru/20211028/energokompleks-1756646363.html
https://ria.ru/20210906/salo-1748802843.html
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общество, певек, массачусетский технологический институт, россия
17:26 10.11.2021 (обновлено: 18:19 10.11.2021)
"Русские впереди". Профессор из США захотел под "ядерный душ"
Американский профессор Буонджорно захотел принять русский душ "от ядерной установки"