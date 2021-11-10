https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758350982.html

В России 4,5 миллиона человек прошли повторную вакцинацию от COVID-19

В России 4,5 миллиона человек прошли повторную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021

В России 4,5 миллиона человек прошли повторную вакцинацию от COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что 4,5 миллиона россиян уже прошли повторную вакцинацию от COVID-19. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T10:54

2021-11-10T10:54

2021-11-10T10:58

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что 4,5 миллиона россиян уже прошли повторную вакцинацию от COVID-19."Хочу отметить, что 4,5 миллиона граждан уже воспользовались этой возможностью, и повторная вакцинация сегодня уже идет", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

https://ria.ru/20211104/revaktsinatsiya-1757540872.html

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