https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758344031.html

Новосибирские власти расширили список обязательной вакцинации от COVID-19

Новосибирские власти расширили список обязательной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021

Новосибирские власти расширили список обязательной вакцинации от COVID-19

Список профессиональных категорий граждан для обязательной вакцинации от COVID-19 в Новосибирской области расширили, добавив сотрудников гостиниц и курьеров,... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T10:20

2021-11-10T10:20

2021-11-10T10:38

распространение коронавируса

общество

новосибирская область

здоровье - общество

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

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НОВОСИБИРСК, 10 ноя – РИА Новости. Список профессиональных категорий граждан для обязательной вакцинации от COVID-19 в Новосибирской области расширили, добавив сотрудников гостиниц и курьеров, сообщает в среду обладминистрация.Соответствующее постановление главного санитарного врача опубликовано на сайте территориального управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. Документ вносит изменение в ранее принятое постановление "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным категориям граждан в Новосибирской области…""В постановлении обозначены дополнительные профессиональные категории, на которые распространяется принцип обязательной иммунизации от COVID-19. К ним относятся граждане, осуществляющие деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы, общежития, хостелы) и доставку населению продовольственных, непродовольственных товаров, продукции общественного питания", - говорится в сообщении.Власти уточняют, что предусмотренные для этих двух профессиональных категорий сроки вакцинации – до 17 декабря 2021 – первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 17 января 2022 – вторым компонентом вакцины. Работодатели должны будут отстранить от работы или перевести на дистанционный режим работы сотрудников, не имеющих на эти даты прививок.Обязательная вакцинация от коронавируса отдельным профессиональным категориям граждан в Новосибирской области была введена с 12 октября. Речь шла о всей сфере услуг, чиновниках, работниках транспорта. Постановление предписывает им в срок до 21 ноября привиться первым компонентом вакцины, в срок до 21 декабря – завершить полный курс вакцинации.

https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756856285.html

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