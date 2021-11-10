https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758344031.html
Новосибирские власти расширили список обязательной вакцинации от COVID-19
Новосибирские власти расширили список обязательной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021
Новосибирские власти расширили список обязательной вакцинации от COVID-19
Список профессиональных категорий граждан для обязательной вакцинации от COVID-19 в Новосибирской области расширили, добавив сотрудников гостиниц и курьеров,... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T10:20
2021-11-10T10:20
2021-11-10T10:38
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общество
новосибирская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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НОВОСИБИРСК, 10 ноя – РИА Новости. Список профессиональных категорий граждан для обязательной вакцинации от COVID-19 в Новосибирской области расширили, добавив сотрудников гостиниц и курьеров, сообщает в среду обладминистрация.Соответствующее постановление главного санитарного врача опубликовано на сайте территориального управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. Документ вносит изменение в ранее принятое постановление "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным категориям граждан в Новосибирской области…""В постановлении обозначены дополнительные профессиональные категории, на которые распространяется принцип обязательной иммунизации от COVID-19. К ним относятся граждане, осуществляющие деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы, общежития, хостелы) и доставку населению продовольственных, непродовольственных товаров, продукции общественного питания", - говорится в сообщении.Власти уточняют, что предусмотренные для этих двух профессиональных категорий сроки вакцинации – до 17 декабря 2021 – первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 17 января 2022 – вторым компонентом вакцины. Работодатели должны будут отстранить от работы или перевести на дистанционный режим работы сотрудников, не имеющих на эти даты прививок.Обязательная вакцинация от коронавируса отдельным профессиональным категориям граждан в Новосибирской области была введена с 12 октября. Речь шла о всей сфере услуг, чиновниках, работниках транспорта. Постановление предписывает им в срок до 21 ноября привиться первым компонентом вакцины, в срок до 21 декабря – завершить полный курс вакцинации.
https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756856285.html
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общество, новосибирская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
10:20 10.11.2021 (обновлено: 10:38 10.11.2021)
Новосибирские власти расширили список обязательной вакцинации от COVID-19
Новосибирские власти добавили в список для обязательной вакцинации от COVID-19 курьеров
НОВОСИБИРСК, 10 ноя – РИА Новости.
Список профессиональных категорий граждан для обязательной вакцинации от COVID-19 в Новосибирской области
расширили, добавив сотрудников гостиниц и курьеров, сообщает в среду обладминистрация.
Соответствующее постановление главного санитарного врача опубликовано на сайте территориального управления Роспотребнадзора
по Новосибирской области. Документ вносит изменение в ранее принятое постановление "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным категориям граждан в Новосибирской области…"
"В постановлении обозначены дополнительные профессиональные категории, на которые распространяется принцип обязательной иммунизации от COVID-19. К ним относятся граждане, осуществляющие деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы, общежития, хостелы) и доставку населению продовольственных, непродовольственных товаров, продукции общественного питания", - говорится в сообщении.
Власти уточняют, что предусмотренные для этих двух профессиональных категорий сроки вакцинации – до 17 декабря 2021 – первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 17 января 2022 – вторым компонентом вакцины. Работодатели должны будут отстранить от работы или перевести на дистанционный режим работы сотрудников, не имеющих на эти даты прививок.
Обязательная вакцинация от коронавируса отдельным профессиональным категориям граждан в Новосибирской области была введена с 12 октября. Речь шла о всей сфере услуг, чиновниках, работниках транспорта. Постановление предписывает им в срок до 21 ноября привиться первым компонентом вакцины, в срок до 21 декабря – завершить полный курс вакцинации.