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https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758333788.html
Pfizer запросила у Японии разрешение на вакцинацию детей от COVID-19
Pfizer запросила у Японии разрешение на вакцинацию детей от COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021
Pfizer запросила у Японии разрешение на вакцинацию детей от COVID-19
Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech подали заявку в министерство здравоохранения Японии для получения одобрения на использование их вакцины для детей в... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T08:40
2021-11-10T08:40
в мире
сша
япония
astrazeneca
коронавирус covid-19
вакцина pfizer/biontech
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ТОКИО, 10 ноя – РИА Новости. Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech подали заявку в министерство здравоохранения Японии для получения одобрения на использование их вакцины для детей в возрасте от пяти до 11 лет, говорится в обнародованном заявлении.Согласно документу, вместе с заявкой были "поданы данные второй из трех фаз клинических испытаний, проведенных в зарубежных странах".На прошлой неделе медицинский регулятор США CDC официально одобрил применение вакцины от коронавируса производства Pfizer для детей 5-11 лет.К настоящему времени в Японии, где разрешено применение вакцин от коронавируса Pfizer/ BioNTech, Moderna или AstraZeneca, хотя бы одну дозу получили 77,8% населения. Полностью вакцинированы 73,1% населения Японии.
https://ria.ru/20211029/vaktsinatsiya-1756838946.html
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в мире, сша, япония, astrazeneca , коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech
08:40 10.11.2021
 
Pfizer запросила у Японии разрешение на вакцинацию детей от COVID-19

Pfizer обратилась в минздрав Японии для получения одобрения вакцинации детей от COVID-19

© AP Photo / Ariel SchalitФлаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
Флаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
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ТОКИО, 10 ноя – РИА Новости. Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech подали заявку в министерство здравоохранения Японии для получения одобрения на использование их вакцины для детей в возрасте от пяти до 11 лет, говорится в обнародованном заявлении.
Согласно документу, вместе с заявкой были "поданы данные второй из трех фаз клинических испытаний, проведенных в зарубежных странах".
На прошлой неделе медицинский регулятор США CDC официально одобрил применение вакцины от коронавируса производства Pfizer для детей 5-11 лет.
К настоящему времени в Японии, где разрешено применение вакцин от коронавируса Pfizer/ BioNTech, Moderna или AstraZeneca, хотя бы одну дозу получили 77,8% населения. Полностью вакцинированы 73,1% населения Японии.
Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
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В миреСШАЯпонияAstraZenecaКоронавирус COVID-19Вакцина Pfizer/BioNTech
 
 
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