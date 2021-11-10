https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758333788.html
Pfizer запросила у Японии разрешение на вакцинацию детей от COVID-19
Pfizer запросила у Японии разрешение на вакцинацию детей от COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021
Pfizer запросила у Японии разрешение на вакцинацию детей от COVID-19
Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech подали заявку в министерство здравоохранения Японии для получения одобрения на использование их вакцины для детей в... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T08:40
2021-11-10T08:40
2021-11-10T08:40
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ТОКИО, 10 ноя – РИА Новости. Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech подали заявку в министерство здравоохранения Японии для получения одобрения на использование их вакцины для детей в возрасте от пяти до 11 лет, говорится в обнародованном заявлении.Согласно документу, вместе с заявкой были "поданы данные второй из трех фаз клинических испытаний, проведенных в зарубежных странах".На прошлой неделе медицинский регулятор США CDC официально одобрил применение вакцины от коронавируса производства Pfizer для детей 5-11 лет.К настоящему времени в Японии, где разрешено применение вакцин от коронавируса Pfizer/ BioNTech, Moderna или AstraZeneca, хотя бы одну дозу получили 77,8% населения. Полностью вакцинированы 73,1% населения Японии.
https://ria.ru/20211029/vaktsinatsiya-1756838946.html
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в мире, сша, япония, astrazeneca , коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech
Pfizer запросила у Японии разрешение на вакцинацию детей от COVID-19
Pfizer обратилась в минздрав Японии для получения одобрения вакцинации детей от COVID-19