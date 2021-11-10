https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758330738.html

Другого пути нет: россиян призвали готовиться к обязательной вакцинации

Гинцбург призвал ввести обязательную вакцинацию - РИА Новости, 10.11.2021

Другого пути нет: россиян призвали готовиться к обязательной вакцинации

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью "Российской газете" о необходимости сделать вакцинацию от коронавируса обязательной. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T06:21

2021-11-10T06:21

2021-11-10T10:39

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью "Российской газете" о необходимости сделать вакцинацию от коронавируса обязательной.По его словам, для победы над COVID-19 нужно, чтобы прививку сделали 70-75 процентов населения России.Глава центра Гамалеи также отметил важность информационной работы с населением.Ранее представители российского бизнеса предложили сделать вакцинацию обязательной. В Кремле заявили, что пока никаких решений на этот счет не принималось и надо наблюдать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Привитые среди тяжелобольных COVID-19 составляют менее 0,03 процента, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это невакцинированные. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211109/murashko-1758238300.html

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2021

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общество, воз, здоровье, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии