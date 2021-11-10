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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758330738.html
Другого пути нет: россиян призвали готовиться к обязательной вакцинации
Гинцбург призвал ввести обязательную вакцинацию - РИА Новости, 10.11.2021
Другого пути нет: россиян призвали готовиться к обязательной вакцинации
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью "Российской газете" о необходимости сделать вакцинацию от коронавируса обязательной. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T06:21
2021-11-10T10:39
распространение коронавируса
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александр гинцбург
россия
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью "Российской газете" о необходимости сделать вакцинацию от коронавируса обязательной.По его словам, для победы над COVID-19 нужно, чтобы прививку сделали 70-75 процентов населения России.Глава центра Гамалеи также отметил важность информационной работы с населением.Ранее представители российского бизнеса предложили сделать вакцинацию обязательной. В Кремле заявили, что пока никаких решений на этот счет не принималось и надо наблюдать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Привитые среди тяжелобольных COVID-19 составляют менее 0,03 процента, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это невакцинированные. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, воз, здоровье, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
06:21 10.11.2021 (обновлено: 10:39 10.11.2021)
 
Гинцбург призвал ввести обязательную вакцинацию

Глава центра Гамалеи Гинцбург поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 в России

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью "Российской газете" о необходимости сделать вакцинацию от коронавируса обязательной.
По его словам, для победы над COVID-19 нужно, чтобы прививку сделали 70-75 процентов населения России.
"Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в Национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной", — высказался Гинцбург.
Глава центра Гамалеи также отметил важность информационной работы с населением.
"Для того чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям. И, соответственно, плакаты должны приучать к этому, как и к тому, что надо мыть руки, чистить зубы и говорить "здравствуйте" и "до свидания", — пояснил ученый.
Ранее представители российского бизнеса предложили сделать вакцинацию обязательной. В Кремле заявили, что пока никаких решений на этот счет не принималось и надо наблюдать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Привитые среди тяжелобольных COVID-19 составляют менее 0,03 процента, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это невакцинированные. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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