06:21 10.11.2021 (обновлено: 10:39 10.11.2021)
Гинцбург призвал ввести обязательную вакцинацию
Глава центра Гамалеи Гинцбург поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 в России
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью "Российской газете" о необходимости сделать вакцинацию от коронавируса обязательной.
По его словам, для победы над COVID-19 нужно, чтобы прививку сделали 70-75 процентов населения России.
"Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в Национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной", — высказался Гинцбург.
Глава центра Гамалеи также отметил важность информационной работы с населением.
"Для того чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям. И, соответственно, плакаты должны приучать к этому, как и к тому, что надо мыть руки, чистить зубы и говорить "здравствуйте" и "до свидания", — пояснил ученый.
Ранее представители российского бизнеса предложили сделать вакцинацию обязательной. В Кремле заявили, что пока никаких решений на этот счет не принималось и надо наблюдать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Привитые среди тяжелобольных COVID-19 составляют менее 0,03 процента, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это невакцинированные. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.