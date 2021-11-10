16:30 10.11.2021 (обновлено: 16:52 10.11.2021)
Онлайн-трансляция конференции о запуске новых туристических чартеров зимой
13 ноября в 9:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-трансляцию конференции, посвященной запуску новых туристических чартеров в зимний сезон.
Участники:
- руководитель Федерального агентства по туризму Зарина ДОГУЗОВА;
- губернатор Кузбасса Сергей ЦИВИЛЕВ;
- заместитель генерального директора туроператора Александр СИРЧЕНКО.
Программа субсидирования туристических чартеров по России была запущена в 2021 году. Наши соотечественники смогли по доступным ценам отправиться на Байкал и Сахалин, открыли для себя термы Тюмени, побывали в Республике Татарстан. Ростуризм готовит новые чартерные программы. В какие регионы нашей страны смогут отправиться россияне предстоящей зимой?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- руководитель Федерального агентства по туризму Зарина ДОГУЗОВА;
- губернатор Кузбасса Сергей ЦИВИЛЕВ;
- заместитель генерального директора туроператора Александр СИРЧЕНКО.
Программа субсидирования туристических чартеров по России была запущена в 2021 году. Наши соотечественники смогли по доступным ценам отправиться на Байкал и Сахалин, открыли для себя термы Тюмени, побывали в Республике Татарстан. Ростуризм готовит новые чартерные программы. В какие регионы нашей страны смогут отправиться россияне предстоящей зимой?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru