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Онлайн-трансляция конференции о запуске новых туристических чартеров зимой
Онлайн-трансляция конференции о запуске новых туристических чартеров зимой - РИА Новости, 10.11.2021
Онлайн-трансляция конференции о запуске новых туристических чартеров зимой
13 ноября в 9:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-трансляцию конференции, посвященной запуску новых туристических чартеров в зимний сезон.
2021-11-10T16:30
2021-11-10T16:52
анонсы
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Участники:- руководитель Федерального агентства по туризму Зарина ДОГУЗОВА;- губернатор Кузбасса Сергей ЦИВИЛЕВ;- заместитель генерального директора туроператора Александр СИРЧЕНКО.Программа субсидирования туристических чартеров по России была запущена в 2021 году. Наши соотечественники смогли по доступным ценам отправиться на Байкал и Сахалин, открыли для себя термы Тюмени, побывали в Республике Татарстан. Ростуризм готовит новые чартерные программы. В какие регионы нашей страны смогут отправиться россияне предстоящей зимой?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
16:30 10.11.2021 (обновлено: 16:52 10.11.2021)
 

Онлайн-трансляция конференции о запуске новых туристических чартеров зимой

Читать ria.ru в
13 ноября в 9:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-трансляцию конференции, посвященной запуску новых туристических чартеров в зимний сезон.
Участники:
- руководитель Федерального агентства по туризму Зарина ДОГУЗОВА;
- губернатор Кузбасса Сергей ЦИВИЛЕВ;
- заместитель генерального директора туроператора Александр СИРЧЕНКО.

Программа субсидирования туристических чартеров по России была запущена в 2021 году. Наши соотечественники смогли по доступным ценам отправиться на Байкал и Сахалин, открыли для себя термы Тюмени, побывали в Республике Татарстан. Ростуризм готовит новые чартерные программы. В какие регионы нашей страны смогут отправиться россияне предстоящей зимой?

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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