https://ria.ru/20211110/turizm-1758427901.html

Онлайн-трансляция конференции о запуске новых туристических чартеров зимой

Онлайн-трансляция конференции о запуске новых туристических чартеров зимой - РИА Новости, 10.11.2021

Онлайн-трансляция конференции о запуске новых туристических чартеров зимой

13 ноября в 9:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-трансляцию конференции, посвященной запуску новых туристических чартеров в зимний сезон.

2021-11-10T16:30

2021-11-10T16:30

2021-11-10T16:52

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Участники:- руководитель Федерального агентства по туризму Зарина ДОГУЗОВА;- губернатор Кузбасса Сергей ЦИВИЛЕВ;- заместитель генерального директора туроператора Александр СИРЧЕНКО.Программа субсидирования туристических чартеров по России была запущена в 2021 году. Наши соотечественники смогли по доступным ценам отправиться на Байкал и Сахалин, открыли для себя термы Тюмени, побывали в Республике Татарстан. Ростуризм готовит новые чартерные программы. В какие регионы нашей страны смогут отправиться россияне предстоящей зимой?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы