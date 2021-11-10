https://ria.ru/20211110/stavropole-1758401229.html

На Ставрополье за три года созданы 166 центров образования "Точка роста"

На Ставрополье за три года созданы 166 центров образования "Точка роста" - РИА Новости, 10.11.2021

На Ставрополье за три года созданы 166 центров образования "Точка роста"

В Ставропольском крае за три года в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" созданы 166 центров... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:30

2021-11-10T14:30

2021-11-10T14:30

ставропольский край

образование - общество

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СТАВРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. В Ставропольском крае за три года в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" созданы 166 центров образования "Точка роста", в которых проходят обучение более 50 тысяч детей, сообщает краевое министерство образования.В рамках нацпроекта с 2022 по 2024 годы планируется открытие еще 242 центра "Точки роста"."Точки роста" цифрового и гуманитарного профиля обеспечены современным учебным оборудованием: МФУ, ноутбуки, интерактивные доски, дрели и клеевые пистолеты, конструкторы, смартфоны, фотоаппараты, шахматы – все это для того, чтобы дети могли попробовать себя в разных сферах. Естественно-научные центры оснащены цифровыми лабораториями, перечень датчиков которых позволяет использовать их при изучении физики, химии и биологии. Возможности новых лабораторий уже начали изучать более 14 тыс. школьников.Цифровые лаборатории позволяют организовать проектную и учебно-исследовательскую деятельность школьников как в рамках уроков, так и во внеурочной деятельности. Цифровые датчики открывают простор для проведения самых разнообразных исследований, например, экологической направленности по выявлению факторов загрязнения окружающей среды, изучению экологического состояния помещений школы, почвы, воздуха в населенном пункте.

https://ria.ru/20210929/vyplaty-1752343550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество