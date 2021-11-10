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На Ставрополье за три года созданы 166 центров образования "Точка роста"
На Ставрополье за три года созданы 166 центров образования "Точка роста" - РИА Новости, 10.11.2021
На Ставрополье за три года созданы 166 центров образования "Точка роста"
В Ставропольском крае за три года в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" созданы 166 центров... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:30
2021-11-10T14:30
2021-11-10T14:30
ставропольский край
образование - общество
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СТАВРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. В Ставропольском крае за три года в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" созданы 166 центров образования "Точка роста", в которых проходят обучение более 50 тысяч детей, сообщает краевое министерство образования.В рамках нацпроекта с 2022 по 2024 годы планируется открытие еще 242 центра "Точки роста"."Точки роста" цифрового и гуманитарного профиля обеспечены современным учебным оборудованием: МФУ, ноутбуки, интерактивные доски, дрели и клеевые пистолеты, конструкторы, смартфоны, фотоаппараты, шахматы – все это для того, чтобы дети могли попробовать себя в разных сферах. Естественно-научные центры оснащены цифровыми лабораториями, перечень датчиков которых позволяет использовать их при изучении физики, химии и биологии. Возможности новых лабораторий уже начали изучать более 14 тыс. школьников.Цифровые лаборатории позволяют организовать проектную и учебно-исследовательскую деятельность школьников как в рамках уроков, так и во внеурочной деятельности. Цифровые датчики открывают простор для проведения самых разнообразных исследований, например, экологической направленности по выявлению факторов загрязнения окружающей среды, изучению экологического состояния помещений школы, почвы, воздуха в населенном пункте.
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образование - общество
СТАВРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости
. В Ставропольском крае
за три года в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" созданы 166 центров образования "Точка роста", в которых проходят обучение более 50 тысяч детей, сообщает краевое министерство образования.
В рамках нацпроекта с 2022 по 2024 годы планируется открытие еще 242 центра "Точки роста".
"Точки роста" цифрового и гуманитарного профиля обеспечены современным учебным оборудованием: МФУ, ноутбуки, интерактивные доски, дрели и клеевые пистолеты, конструкторы, смартфоны, фотоаппараты, шахматы – все это для того, чтобы дети могли попробовать себя в разных сферах. Естественно-научные центры оснащены цифровыми лабораториями, перечень датчиков которых позволяет использовать их при изучении физики, химии и биологии. Возможности новых лабораторий уже начали изучать более 14 тыс. школьников.
Цифровые лаборатории позволяют организовать проектную и учебно-исследовательскую деятельность школьников как в рамках уроков, так и во внеурочной деятельности. Цифровые датчики открывают простор для проведения самых разнообразных исследований, например, экологической направленности по выявлению факторов загрязнения окружающей среды, изучению экологического состояния помещений школы, почвы, воздуха в населенном пункте.
"Благодаря национальному проекту "Образование" в текущем году на Ставрополье открылось 54 центра естественно-научной направленности "Точка роста". Школьники с удовольствием получают новые знания, занимаясь в кабинетах, оснащенных современным учебным оборудованием. Создание таких центров именно в сельских территориях позволяет обеспечивать равные возможности для освоения разных образовательных программ школьниками сельских и городских школ", - сказала начальник отдела общего образования министерства образования Ставропольского края Ольга Чубова.