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Граждане России, задержанные за шпионаж в пользу Украины в 2019-2021 годах

Граждане России, задержанные за шпионаж в пользу Украины в 2019-2021 годах - РИА Новости, 10.11.2021

Граждане России, задержанные за шпионаж в пользу Украины в 2019-2021 годах

ФСБ сообщила о пресечении шпионской деятельности в интересах Службы безопасности Украины российского гражданина – жителя Ялты. В 2017-2018 годах он по заданию... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T13:03

2021-11-10T13:03

2021-11-10T13:03

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202110 ноября ФСБ сообщила о пресечении шпионской деятельности в интересах Службы безопасности Украины российского гражданина – жителя Ялты. В 2017-2018 годах он по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов ФСБ.Как рассказал источник РИА Новости, речь идет о бывшем депутате городского совета и экс-мэре Симеиза Юрии Ломенко. Как сообщил глава Ялтинского городского совета Константин Шимановский, Ломенко 25 октября 2021 года сложил депутатские полномочия. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье 275 УК ("Государственная измена в форме шпионажа"), ему грозит до 20 лет лишения свободы.24 июня ФСБ сообщила о задержании жителя Симферополя, собиравшего для спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации. По утверждению ведомства, добываемые сведения планировалось использовать против безопасности Российской Федерации. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам государственной измены и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 22 апреля ФСБ сообщила о задержании молодого человека, который "целенаправленно собирал и передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота". Утечка этих данных за рубеж, по оценке спецслужб, могла навредить обороноспособности России. Мужчина был арестован. 16 марта стало известно о задержании россиянина Владислава Есипенко, занимавшегося, по данным ФСБ, "разведывательно-подрывной деятельностью" в интересах украинской разведки. Согласно оперативной информации, Есипенко снимал на фото и видео объекты жизнеобеспечения и людные места в Крыму. Сам задержанный признался, что работал на спецслужбы Украины, а самодельное взрывное устройство хранил в автомобиле "для обеспечения собственной безопасности". Он был арестован. Есипенко работал на крымский проект украинской службы "Радио Свобода" – "Крым.Реалии"*, внесенный в 2017 году в реестр СМИ-иностранных агентов. 202027 августа в Барнауле был задержан старший лейтенант Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения. 30 июля ФСБ сообщила о задержании в Севастополе военнослужащего Черноморского флота, собиравшего и передававшего в главное управление разведки Министерства обороны Украины сведения, относящиеся к государственной тайне. В отношении него возбуждено уголовное по статье "Государственная измена". 22 июня ФСБ сообщила о задержании начальника районного отдела УМВД по Курской области подполковника полиции Дмитрия Борзенкова по подозрению в госизмене. По версии спецслужб, одно из подразделений СБ Украины привлекло Борзенкова к конфиденциальному сотрудничеству, и он собирал и передавал иностранной спецслужбе сведения, составляющие государственную тайну.В начале ноября 2021 года расследование уголовного дела было завершено. 15 апреля ФСБ сообщила о задержании в Крыму подозреваемых в шпионаже в пользу украинской военной разведки. По данным следствия, они вербовали россиян, а также пытались организовать теракты и похитить сведения, содержащие гостайну. Задержанные действовали в "группе Ахмедова" – начальника херсонского подразделения военной разведки Украины полковника Олега Ахмедова. В группу входила российская военнослужащая. В июне 2021 года Южный окружной военный суд признал вину бывшей российской военнослужащей Татьяны Кузьменко в госизмене. Приговором подсудимой было назначено восемь лет лишения свободы после достижения ее ребенком 14-летнего возраста. 201929 ноября в Севастополе сотрудники ФСБ РФ задержали россиянку, которая собирала секретные военные данные по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. По данным ФСБ, гражданка России, которой на тот момент было 64 года, по заданию украинской разведки собирала секретные сведения военного характера. Женщина собирала сведения об отдельном авиационном полке Черноморского флота, раскрывающих сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и тому подобной секретной информации. 29 марта 2021 года Севастопольский городской суд признал местную жительницу виновной в государственной измене и приговорил ее к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. 20 ноября Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в городе Аксай Ростовской области военнослужащего, подозреваемого в госизмене. По информации ведомства, мужчина целенаправленно собирал секретные данные, касающиеся российских Вооруженных сил, по заданию Главного управления Минобороны Украины. В середине октября 2019 года был задержан житель Крыма Иван Яцкин после обыска в его доме в селе Доброе Симферопольского района. Затем он был арестован и отправлен в московское СИЗО "Лефортово". Яцкину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена). По версии следователей ФСБ, он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ. 21 мая 2021 года Яцкин был приговорен Верховным судом Крыма к 11 годам колонии строго режима и одному году ограничения свободы. Подсудимый был признан виновным в том, что передал представителю иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну. Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат данные, составляющие государственную тайну. *СМИ, выполняющее функцию иностранного агентаМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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