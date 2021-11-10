https://ria.ru/20211110/sad-1758402490.html

Губернатор ЯНАО открыл новый детский сад в Коротчаево

Губернатор ЯНАО открыл новый детский сад в Коротчаево - РИА Новости, 10.11.2021

Губернатор ЯНАО открыл новый детский сад в Коротчаево

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов открыл новый детский сад в поселке городского типа Коротчаево, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:35

2021-11-10T14:35

2021-11-10T14:35

ямало-ненецкий автономный округ

общество

тюменская область

транснефть

ямал

дмитрий артюхов

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов открыл новый детский сад в поселке городского типа Коротчаево, сообщает пресс-служба главы региона."Девятого ноября в Коротчаево открылся новый детский сад "Семицветик" для 240 воспитанников. 60 мест в нем предназначены для детей до трех лет. Это девятнадцатый сад, который открыт в округе за последний год. Всего в регионе строится 25 дошкольных учреждений для исполнения поручения президента об обеспечении всех детей местами в яслях. Благодаря программе на Ямале уже создано более 4 тысяч мест и полностью ликвидирована очередь в дошкольные учреждения", - говорится в сообщении.Участие в открытие приняли губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, глава Нового Уренгоя Андрей Воронов, генеральный директор акционерного общества "Транснефть - Сибирь" Рустэм Исламов. Детский сад построен в рамках соглашения между полпредом президента России в УрФО, правительством ЯНАО, ХМАО, Тюменской области и компанией "Транснефть"."Мы почти завершаем нашу большую программу строительства 25 новых детских садиков. Для района Коротчаево она имеет особое значение. Еще вчера здесь все детские сады были в деревянном исполнении. И с вводом новых дошкольных учреждений мы всех ребят переведем в капитальные новые здания. Это новый этап развития дошкольного образования в Коротчаево", – приводятся в сообщении слова Артюхова.Ввод детского сада "Семицветик" позволил закрыть последнее деревянное дошкольное учреждение в Новом Уренгое. В саду для детей работают бассейн, интерактивный скалодром, мультимедийная студия. Оборудован современный медицинский блок со стоматологическим кабинетом, где ребята смогут проходить профилактические осмотры и лечение. Также открыта комната психологической разгрузки.В сентябре в Коротчаево заработал еще один новый детский сад "Северная сказка". Он также рассчитан на 240 воспитанников, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20211108/svyaz-1758123040.html

https://ria.ru/20211101/yamal-1757207706.html

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общество, тюменская область, транснефть, ямал, дмитрий артюхов, россия