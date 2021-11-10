https://ria.ru/20211110/riski-1758387845.html

Песков оценил риски для России из-за кризиса на границе Белоруссии и Польши

Песков оценил риски для России из-за кризиса на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 10.11.2021

Песков оценил риски для России из-за кризиса на границе Белоруссии и Польши

В Кремле считают, что пока никаких рисков для России ситуация на границе Белоруссии и Польши не несет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T13:23

2021-11-10T13:23

2021-11-10T14:08

в мире

литва

африка

дмитрий песков

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Кремле считают, что пока никаких рисков для России ситуация на границе Белоруссии и Польши не несет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В настоящий момент никаких рисков не возникает. Осуществляется взаимодействие, естественно, принимаются необходимые меры, но еще раз заявляю, что белорусские миграционные власти в этом плане занимают очень ответственную позицию", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, видят ли в Кремле какие-то риски для РФ в связи с ситуацией на границе Белоруссии и Польши.Россия с повышенным вниманием наблюдает за событиями на границе Белоруссии и Польши в связи с усилением военного присутствия в этом регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы с повышенным вниманием наблюдает за тем, что там происходит", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов не планирует ли Россия какого-то усиления в связи с ситуацией на границе Белоруссии с Польшей.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

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африка

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Тысячи мигрантов пытаются прорвать белорусско-польскую границу Несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, разбили лагерь у польской границы. Беженцы пытаются прорваться отсюда в страны ЕС. Неоднократно люди пытались перебраться через колючую проволоку. В ответ вооруженные поляки применяют слезоточивый газ. Число прибывающих мигрантов в последние дни растет. Ситуация усугубляется, в связи с чем Литва намерена помочь Польше. Она объявила вдоль всей границы режим ЧП, который продлится один месяц. 2021-11-10T13:23 true PT2M31S

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-10T13:23 true PT1M21S

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в мире, литва, африка, дмитрий песков, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии