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В Кузбассе введут QR-коды для посещения общественных мест

В Кузбассе введут QR-коды для посещения общественных мест - РИА Новости, 10.11.2021

В Кузбассе введут QR-коды для посещения общественных мест

В Кемеровской области с 15 ноября QR-код о вакцинации или перенесенном COVID-19, либо медотвод, или свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом на коронавирус... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T09:49

2021-11-10T09:49

2021-11-10T09:52

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Кемеровской области с 15 ноября QR-код о вакцинации или перенесенном COVID-19, либо медотвод, или свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом на коронавирус понадобится для посещения ряда закрытых общественных помещений, такое решение принял Кузбасский штаб по охране здоровья населения, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.В конце октября власти Кузбасса сообщали, что планируют с 15 ноября в качестве эксперимента в регионе ввести QR-коды при посещении мероприятий культуры с вместимостью залов более 500 мест."С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки с 15 ноября посещать организации культуры, спорта, общественного питания и торговли, имеющие развлекательно-досуговую инфраструктуру и другие учреждения, на базе которых проходят такие мероприятия, салоны красоты, СПА, парикмахерские, массажные салоны, солярии, бани, сауны, гостиницы, туристические базы и другие объекты возможно при предъявлении: действующего QR-кода, подтверждающего прохождение курса вакцинации от COVID-19 или факт перенесения указанного заболевания; сертификата о прививке для отдельной категории граждан; справки (медицинского заключения) о медотводе от вакцинации; отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов", - говорится в сообщении.Также для проверки кода/документа необходим документ, удостоверяющий личность гражданина. Новые ограничительные меры не касаются граждан младше 18 лет.Как объяснил заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник, после праздников обращений в поликлиники стало больше, возросло количество вызовов скорой и госпитализации в стационар."За сутки количество свободных коек сократилось на 90, развернуто 4000 коек, занято 3215. У нас есть резерв коек, система здравоохранения готова к работе, однако, чтобы не доводить ситуацию до локдауна, лучше своевременно ввести локальные ограничения. Это общефедеральная система, QR-коды ввели уже почти все регионы России. Важно помнить, что вакцинация в десятки раз сокращает риски тяжелого протекания заболевания", - подчеркнул он

https://ria.ru/20211109/qr-kod-1758255264.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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