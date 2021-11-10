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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211110/qr-kod-1758340175.html
В Кузбассе введут QR-коды для посещения общественных мест
В Кузбассе введут QR-коды для посещения общественных мест - РИА Новости, 10.11.2021
В Кузбассе введут QR-коды для посещения общественных мест
В Кемеровской области с 15 ноября QR-код о вакцинации или перенесенном COVID-19, либо медотвод, или свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом на коронавирус... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T09:49
2021-11-10T09:52
распространение коронавируса
общество
кемеровская область
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
новости - туризм
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Кемеровской области с 15 ноября QR-код о вакцинации или перенесенном COVID-19, либо медотвод, или свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом на коронавирус понадобится для посещения ряда закрытых общественных помещений, такое решение принял Кузбасский штаб по охране здоровья населения, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.В конце октября власти Кузбасса сообщали, что планируют с 15 ноября в качестве эксперимента в регионе ввести QR-коды при посещении мероприятий культуры с вместимостью залов более 500 мест."С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки с 15 ноября посещать организации культуры, спорта, общественного питания и торговли, имеющие развлекательно-досуговую инфраструктуру и другие учреждения, на базе которых проходят такие мероприятия, салоны красоты, СПА, парикмахерские, массажные салоны, солярии, бани, сауны, гостиницы, туристические базы и другие объекты возможно при предъявлении: действующего QR-кода, подтверждающего прохождение курса вакцинации от COVID-19 или факт перенесения указанного заболевания; сертификата о прививке для отдельной категории граждан; справки (медицинского заключения) о медотводе от вакцинации; отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов", - говорится в сообщении.Также для проверки кода/документа необходим документ, удостоверяющий личность гражданина. Новые ограничительные меры не касаются граждан младше 18 лет.Как объяснил заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник, после праздников обращений в поликлиники стало больше, возросло количество вызовов скорой и госпитализации в стационар."За сутки количество свободных коек сократилось на 90, развернуто 4000 коек, занято 3215. У нас есть резерв коек, система здравоохранения готова к работе, однако, чтобы не доводить ситуацию до локдауна, лучше своевременно ввести локальные ограничения. Это общефедеральная система, QR-коды ввели уже почти все регионы России. Важно помнить, что вакцинация в десятки раз сокращает риски тяжелого протекания заболевания", - подчеркнул он
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общество, кемеровская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм, туристы, туризм
09:49 10.11.2021 (обновлено: 09:52 10.11.2021)
 
В Кузбассе введут QR-коды для посещения общественных мест

В Кузбассе введут QR-коды для посещения общественных мест с 15 ноября

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПроверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр
Проверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Кемеровской области с 15 ноября QR-код о вакцинации или перенесенном COVID-19, либо медотвод, или свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом на коронавирус понадобится для посещения ряда закрытых общественных помещений, такое решение принял Кузбасский штаб по охране здоровья населения, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.
В конце октября власти Кузбасса сообщали, что планируют с 15 ноября в качестве эксперимента в регионе ввести QR-коды при посещении мероприятий культуры с вместимостью залов более 500 мест.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
Инфографика
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"С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки с 15 ноября посещать организации культуры, спорта, общественного питания и торговли, имеющие развлекательно-досуговую инфраструктуру и другие учреждения, на базе которых проходят такие мероприятия, салоны красоты, СПА, парикмахерские, массажные салоны, солярии, бани, сауны, гостиницы, туристические базы и другие объекты возможно при предъявлении: действующего QR-кода, подтверждающего прохождение курса вакцинации от COVID-19 или факт перенесения указанного заболевания; сертификата о прививке для отдельной категории граждан; справки (медицинского заключения) о медотводе от вакцинации; отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов", - говорится в сообщении.
Также для проверки кода/документа необходим документ, удостоверяющий личность гражданина. Новые ограничительные меры не касаются граждан младше 18 лет.
Как объяснил заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник, после праздников обращений в поликлиники стало больше, возросло количество вызовов скорой и госпитализации в стационар.
"За сутки количество свободных коек сократилось на 90, развернуто 4000 коек, занято 3215. У нас есть резерв коек, система здравоохранения готова к работе, однако, чтобы не доводить ситуацию до локдауна, лучше своевременно ввести локальные ограничения. Это общефедеральная система, QR-коды ввели уже почти все регионы России. Важно помнить, что вакцинация в десятки раз сокращает риски тяжелого протекания заболевания", - подчеркнул он
Проверка наличия QR-кодов - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
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