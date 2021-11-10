https://ria.ru/20211110/pozhiloy-1758464329.html

Для непривитых пожилых жителей Петербурга введут новые ограничения

Для непривитых пожилых жителей Петербурга введут новые ограничения - РИА Новости, 10.11.2021

Для непривитых пожилых жителей Петербурга введут новые ограничения

Пожилым жителям Петербурга, не прошедшим вакцинацию от коронавируса, ограничат доступ к заведениям общепита и некоторым бытовым услугам, а также их отстранят от РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T19:39

2021-11-10T19:39

2021-11-10T20:42

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Пожилым жителям Петербурга, не прошедшим вакцинацию от коронавируса, ограничат доступ к заведениям общепита и некоторым бытовым услугам, а также их отстранят от работы, сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.Ранее вышло постановление главного санитарного врача города Наталии Башкетовой о введении обязательной иммунизации жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Требование также распространяется на сотрудников промышленного и перерабатывающего производства, строительства и транспорта. Особо в документе выделили аэропорт Пулково и Большой порт Санкт-Петербурга, а также пассажирский порт "Морской фасад"."Руководители организаций в срок до 15 декабря 2021 года должны организовать работу по вакцинации своих сотрудников, попадающих под данную категорию, первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 15 января 2022 года — вторым компонентом вакцины", — говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что в противном случае их отстранят от работы. Действие постановления не распространяется на тех, у кого есть противопоказания."Неработающим лицам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также ряда иных услуг", — добавили в управлении.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)