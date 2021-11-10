https://ria.ru/20211110/politsiya-1758332975.html

Россияне видят полицейских храбрыми и вежливыми

Россияне видят полицейских храбрыми и вежливыми - РИА Новости, 10.11.2021

Россияне видят полицейских храбрыми и вежливыми

Россияне видят типичного полицейского как опрятного, храброго, вежливого, сильного и крепкого, а также дружелюбного, грамотного, порядочного и работящего... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T08:22

2021-11-10T08:22

2021-11-10T08:22

общество

вциом

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россияне видят типичного полицейского как опрятного, храброго, вежливого, сильного и крепкого, а также дружелюбного, грамотного, порядочного и работящего человека, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко Дню полицииОтмечается, что собирательный образ типичного российского полицейского в представлении россиян скорее положительный."Выбирая из нескольких пар противоположных по значению характеристик, наши соотечественники видят типичного российского полицейского как опрятного (81 п. индекса оценки характера представителей полиции), храброго, вежливого, сильного и крепкого (по 68 п.), а также дружелюбного, грамотного, порядочного и работящего (по 66 п.) человека", - говорится в результатах исследования.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 октября, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.По данным ВЦИОМ, выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных в России, данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, сообщает ВЦИОМ. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

https://ria.ru/20211110/prazdnik-1758063272.html

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общество, вциом, россия