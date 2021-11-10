https://ria.ru/20211110/pogoda-1758332384.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 10.11.2021

Москвичам рассказали о погоде в среду

Облачная погода с прояснениями, к вечеру мокрый снег ожидаются в Москве в среду, температура до плюс двух градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T08:10

2021-11-10T08:10

2021-11-10T08:10

общество

москва

погода

елена волосюк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757276064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5cef06019795babdd4be6f0e9bd00e89.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, к вечеру мокрый снег ожидаются в Москве в среду, температура до плюс двух градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня большую часть дня мы будем находиться под влиянием гребня высокого атмосферного давления, но вечером начнет сказываться приближение с запада теплого атмосферного фронта. Нас ожидает облачная погода с прояснениями. Большую часть дня будет сухо, обойдется без осадков, но вечером, с приближением с запада атмосферного теплого фронта, пойдет небольшой мокрый снег. Максимальная температура сегодня в Москве от 0 до плюс 2 градусов, по области - от минус 2 до плюс 3 градусов", - сообщила она.По словам синоптика, ветер будет юго-западный 3-8 метров в секунду. "Атмосферное давление будет падать - к вечеру составит 755 миллиметров ртутного столба, но это выше московской нормы", - рассказала Волосюк.

https://ria.ru/20211110/prognoz-1758324416.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, погода, елена волосюк