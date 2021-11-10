https://ria.ru/20211110/pogoda-1758332384.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 10.11.2021
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная погода с прояснениями, к вечеру мокрый снег ожидаются в Москве в среду, температура до плюс двух градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T08:10
2021-11-10T08:10
2021-11-10T08:10
общество
москва
погода
елена волосюк
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, к вечеру мокрый снег ожидаются в Москве в среду, температура до плюс двух градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня большую часть дня мы будем находиться под влиянием гребня высокого атмосферного давления, но вечером начнет сказываться приближение с запада теплого атмосферного фронта. Нас ожидает облачная погода с прояснениями. Большую часть дня будет сухо, обойдется без осадков, но вечером, с приближением с запада атмосферного теплого фронта, пойдет небольшой мокрый снег. Максимальная температура сегодня в Москве от 0 до плюс 2 градусов, по области - от минус 2 до плюс 3 градусов", - сообщила она.По словам синоптика, ветер будет юго-западный 3-8 метров в секунду. "Атмосферное давление будет падать - к вечеру составит 755 миллиметров ртутного столба, но это выше московской нормы", - рассказала Волосюк.
https://ria.ru/20211110/prognoz-1758324416.html
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общество, москва, погода, елена волосюк
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная погода с прояснениями, к вечеру мокрый снег ожидаются в Москве в среду