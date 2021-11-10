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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211110/pandemiya-1758351078.html
В мире объявят о завершении пандемии. Когда именно
В ВОЗ рассказали, когда будет объявлен конец пандемии коронавируса - РИА Новости, 10.11.2021
В мире объявят о завершении пандемии. Когда именно
Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что окончание пандемии коронавируса зависит от того, насколько... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T10:55
2021-11-10T11:59
распространение коронавируса
в мире
сша
воз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
ханс клюге
европа
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что окончание пандемии коронавируса зависит от того, насколько быстро весь мир "научится жить" с инфекцией."Как только системы здравоохранения перестанут перегружаться, снизится число госпитализации и смертей от COVID-19, а также станет возможным предоставление других медицинских услуг в полном объеме, как это было раньше, — вот тогда, возможно, пандемия превратится в эндемию", — приводит его слова La Vanguardia.Клюге подчеркнул, что одним из основных препятствий сейчас стала "застопорившаяся" вакцинация в некоторых странах, а также неоправданное ослабление профилактических мер."У меня такое впечатление, будто все начали забывать, что вообще произошло. &lt;…&gt; Год назад остановилась вся мировая экономика", — возмутился он.По данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом во всем мире превысило 250 миллионов человек. Сейчас наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Подавляющее большинство пациентов в стационарах составляют непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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в мире, сша, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, ханс клюге, европа, россия, коронавирус в россии
10:55 10.11.2021 (обновлено: 11:59 10.11.2021)
 
В ВОЗ рассказали, когда будет объявлен конец пандемии коронавируса

Глава европейского отделения ВОЗ Клюге: пандемия коронавируса может стать эндемией

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкДезинфекция автобусов
Дезинфекция автобусов - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что окончание пандемии коронавируса зависит от того, насколько быстро весь мир "научится жить" с инфекцией.
"Как только системы здравоохранения перестанут перегружаться, снизится число госпитализации и смертей от COVID-19, а также станет возможным предоставление других медицинских услуг в полном объеме, как это было раньше, — вот тогда, возможно, пандемия превратится в эндемию", — приводит его слова La Vanguardia.
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Клюге подчеркнул, что одним из основных препятствий сейчас стала "застопорившаяся" вакцинация в некоторых странах, а также неоправданное ослабление профилактических мер.
"У меня такое впечатление, будто все начали забывать, что вообще произошло. <…> Год назад остановилась вся мировая экономика", — возмутился он.
По данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом во всем мире превысило 250 миллионов человек. Сейчас наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Подавляющее большинство пациентов в стационарах составляют непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
Распространение коронавирусаВ миреСШАВОЗЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Ханс КлюгеЕвропаРоссияКоронавирус в России
 
 
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