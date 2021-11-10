https://ria.ru/20211110/pandemiya-1758351078.html

В мире объявят о завершении пандемии. Когда именно

В ВОЗ рассказали, когда будет объявлен конец пандемии коронавируса - РИА Новости, 10.11.2021

В мире объявят о завершении пандемии. Когда именно

Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что окончание пандемии коронавируса зависит от того, насколько... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T10:55

2021-11-10T10:55

2021-11-10T11:59

распространение коронавируса

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сша

воз

здоровье - общество

коронавирус covid-19

ханс клюге

европа

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что окончание пандемии коронавируса зависит от того, насколько быстро весь мир "научится жить" с инфекцией."Как только системы здравоохранения перестанут перегружаться, снизится число госпитализации и смертей от COVID-19, а также станет возможным предоставление других медицинских услуг в полном объеме, как это было раньше, — вот тогда, возможно, пандемия превратится в эндемию", — приводит его слова La Vanguardia.Клюге подчеркнул, что одним из основных препятствий сейчас стала "застопорившаяся" вакцинация в некоторых странах, а также неоправданное ослабление профилактических мер."У меня такое впечатление, будто все начали забывать, что вообще произошло. <…> Год назад остановилась вся мировая экономика", — возмутился он.По данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом во всем мире превысило 250 миллионов человек. Сейчас наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Подавляющее большинство пациентов в стационарах составляют непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211109/mir-19-1758170795.html

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в мире, сша, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, ханс клюге, европа, россия, коронавирус в россии