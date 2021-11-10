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На фасадах кубанских отелей появятся наклейки "Проверено на COVID-19"

На фасадах кубанских отелей появятся наклейки "Проверено на COVID-19" - РИА Новости, 10.11.2021

На фасадах кубанских отелей появятся наклейки "Проверено на COVID-19"

Кубанским отелям будет предложено пройти добровольную сертификацию по стандартам COVID-free, чтобы размещать на фасадах своих зданий специальную наклейку,... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T18:12

2021-11-10T18:12

2021-11-10T18:12

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КРАСНОДАР, 10 ноя — РИА Новости. Кубанским отелям будет предложено пройти добровольную сертификацию по стандартам COVID-free, чтобы размещать на фасадах своих зданий специальную наклейку, сообщает администрация Краснодарского края.В релизе говорится, что ее "может получить отель, который готов внедрить высокие стандарты обслуживания"."Мы рекомендуем всем отелям, санаториям, пансионатам и другим средствам размещения задуматься о получении такого сертификата перед началом активного зимнего сезона", — цитируются слова врио министра курортов и туризма региона Марии Золотухиной.Получить наклейку "Проверено на COVID-19" могут только отели, прошедшие обязательную классификацию, то есть имеющие звезды.

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2021

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