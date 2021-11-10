https://ria.ru/20211110/oteli-1758347090.html
На фасадах кубанских отелей появятся наклейки "Проверено на COVID-19"
На фасадах кубанских отелей появятся наклейки "Проверено на COVID-19" - РИА Новости, 10.11.2021
На фасадах кубанских отелей появятся наклейки "Проверено на COVID-19"
Кубанским отелям будет предложено пройти добровольную сертификацию по стандартам COVID-free, чтобы размещать на фасадах своих зданий специальную наклейку,... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T18:12
2021-11-10T18:12
2021-11-10T18:12
туризм
краснодарский край
новости - туризм
туристы
отели
гостиницы
туризм
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155839/57/1558395777_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_32ff5d70f41fa19db9c682d737cc0753.jpg
КРАСНОДАР, 10 ноя — РИА Новости. Кубанским отелям будет предложено пройти добровольную сертификацию по стандартам COVID-free, чтобы размещать на фасадах своих зданий специальную наклейку, сообщает администрация Краснодарского края.В релизе говорится, что ее "может получить отель, который готов внедрить высокие стандарты обслуживания"."Мы рекомендуем всем отелям, санаториям, пансионатам и другим средствам размещения задуматься о получении такого сертификата перед началом активного зимнего сезона", — цитируются слова врио министра курортов и туризма региона Марии Золотухиной.Получить наклейку "Проверено на COVID-19" могут только отели, прошедшие обязательную классификацию, то есть имеющие звезды.
https://ria.ru/20211110/qr-kod-1758340175.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155839/57/1558395777_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_e392b3e33555f405ccd0d8a43edf4e9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, новости - туризм, туристы, отели, гостиницы, туризм, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
На фасадах кубанских отелей появятся наклейки "Проверено на COVID-19"
Для отелей на Кубани разработали сертификат "Проверено на COVID-19"
КРАСНОДАР, 10 ноя — РИА Новости. Кубанским отелям будет предложено пройти добровольную сертификацию по стандартам COVID-free, чтобы размещать на фасадах своих зданий специальную наклейку, сообщает администрация Краснодарского края.
В релизе говорится, что ее "может получить отель, который готов внедрить высокие стандарты обслуживания".
"Мы рекомендуем всем отелям, санаториям, пансионатам и другим средствам размещения задуматься о получении такого сертификата перед началом активного зимнего сезона", — цитируются слова врио министра курортов и туризма региона Марии Золотухиной.
Получить наклейку "Проверено на COVID-19" могут только отели, прошедшие обязательную классификацию, то есть имеющие звезды.