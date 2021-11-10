Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211110/mvd-1758323230.html
Путин назвал основные задачи органов внутренних дел
Путин назвал основные задачи органов внутренних дел - РИА Новости, 10.11.2021
Путин назвал основные задачи органов внутренних дел
Россияне предъявляют особые требования к работе сотрудников органов внутренних дел, системная работа должна быть направлена на охрану правопорядка и повышение... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T00:12
2021-11-10T00:27
москва
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758302499_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_63ba4c85ed68f84120e55fe350899303.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россияне предъявляют особые требования к работе сотрудников органов внутренних дел, системная работа должна быть направлена на охрану правопорядка и повышение уровня защищенности граждан, заявил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что нужно и дальше повышать эффективность работы, совершенствовать подходы в борьбе с преступностью, особенно в сфере информационных технологий, противодействии экстремизму, незаконной миграции, нелегальному обороту наркотиков."Системная работа должна быть направлена на охрану правопорядка, на повышение уровня защищенности граждан от противозаконных действий, усиление безопасности на дорогах. И, конечно, на предупреждение правонарушений, прежде всего среди молодежи и несовершеннолетних", - сказал Путин.Глава государства также заверил, что власти продолжат делать все необходимое для поддержки сотрудников и их семей.
https://ria.ru/20211110/prazdnik-1758063272.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Поздравление Путина с днем сотрудника органов внутренних дел
Президент России Владимир Путин обратился к работника МВД с поздравлением в честь профессионального праздника.
2021-11-10T00:12
true
PT3M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758302499_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_446a7b99db4f577b9d0288a0c833c90b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
00:12 10.11.2021 (обновлено: 00:27 10.11.2021)
 
Путин назвал основные задачи органов внутренних дел

Путин: работа органов внутренних дел должна быть направлена на охрану правопорядка

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россияне предъявляют особые требования к работе сотрудников органов внутренних дел, системная работа должна быть направлена на охрану правопорядка и повышение уровня защищенности граждан, заявил президент России Владимир Путин.

"Сегодня к результативности работы органов внутренних дел наши граждане предъявляют особые, повышенные требования. И от вашего отношения к службе, от профессиональных и личных качеств каждого из вас зависит, насколько оправдаются эти ожидания", - сказал он в поздравлении сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, показанном на телеканале "Россия 24".

Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию в рамках климатического саммита ООН
Владимир Путин
Президент России
Президент отметил, что нужно и дальше повышать эффективность работы, совершенствовать подходы в борьбе с преступностью, особенно в сфере информационных технологий, противодействии экстремизму, незаконной миграции, нелегальному обороту наркотиков.
"Системная работа должна быть направлена на охрану правопорядка, на повышение уровня защищенности граждан от противозаконных действий, усиление безопасности на дорогах. И, конечно, на предупреждение правонарушений, прежде всего среди молодежи и несовершеннолетних", - сказал Путин.
Глава государства также заверил, что власти продолжат делать все необходимое для поддержки сотрудников и их семей.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
00:21
День сотрудника органов внутренних дел России
 
МоскваВладимир ПутинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:03В Тбилиси задержали 46 участников акций в поддержку Саакашвили
12:02В "Слуге народа" сообщили об объединении Разумкова с Аваковым и Яценюком
12:02В Германии прогремел взрыв рядом с хранилищем боеприпасов
12:01Опубликовано видео задержания украинского шпиона в Крыму
11:57Ректора "Шанинки" поместили в московское СИЗО
11:56В Москве за сутки госпитализировали 1327 пациентов с COVID-19
11:54Российский эксперт оценил идею создания новой системы ПВО С-550
11:50В МИД Литвы пообещали, что погранслужбы не будут стрелять по мигрантам
11:50В России за сутки выписали 34 565 человек после COVID-19
11:50Наименьший в России прирост по COVID-19 за сутки зафиксировали в Калмыкии
11:48Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
11:47В России зафиксировали новый максимум по смертности от COVID-19
11:47Адвокат: власти Грузии отказались допускать Саакашвили на заседание суда
11:47В России выявили 38 058 новых случаев COVID-19 за сутки
11:43Источник сообщил о задержании за госизмену экс-мэра Симеиза Ломенко
11:41Главой МИД Японии назначили экс-министра обороны Хаяси
11:39Варшава предупредила Минск о возможности полного закрытия границы
11:39Москвичам рассказали о погоде в выходные
11:38Мурашко рассказал о производстве жизненно важных препаратов в России
11:34"Вертолеты России" впервые представят боевую технику на выставке в Дубае
Лента новостейМолния
В Тбилиси задержали 46 участников акций в поддержку СаакашвилиВ "Слуге народа" сообщили об объединении Разумкова с Аваковым и ЯценюкомВ Германии прогремел взрыв рядом с хранилищем боеприпасовОпубликовано видео задержания украинского шпиона в КрымуРектора "Шанинки" поместили в московское СИЗОВ Москве за сутки госпитализировали 1327 пациентов с COVID-19Российский эксперт оценил идею создания новой системы ПВО С-550 В МИД Литвы пообещали, что погранслужбы не будут стрелять по мигрантамВ России за сутки выписали 34 565 человек после COVID-19Наименьший в России прирост по COVID-19 за сутки зафиксировали в КалмыкииНаибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в МосквеВ России зафиксировали новый максимум по смертности от COVID-19Адвокат: власти Грузии отказались допускать Саакашвили на заседание судаВ России выявили 38 058 новых случаев COVID-19 за суткиИсточник сообщил о задержании за госизмену экс-мэра Симеиза ЛоменкоГлавой МИД Японии назначили экс-министра обороны ХаясиВаршава предупредила Минск о возможности полного закрытия границыМосквичам рассказали о погоде в выходныеМурашко рассказал о производстве жизненно важных препаратов в России"Вертолеты России" впервые представят боевую технику на выставке в Дубае