https://ria.ru/20211110/mvd-1758323230.html

Путин назвал основные задачи органов внутренних дел

Путин назвал основные задачи органов внутренних дел - РИА Новости, 10.11.2021

Путин назвал основные задачи органов внутренних дел

Россияне предъявляют особые требования к работе сотрудников органов внутренних дел, системная работа должна быть направлена на охрану правопорядка и повышение... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T00:12

2021-11-10T00:12

2021-11-10T00:27

москва

владимир путин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758302499_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_63ba4c85ed68f84120e55fe350899303.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россияне предъявляют особые требования к работе сотрудников органов внутренних дел, системная работа должна быть направлена на охрану правопорядка и повышение уровня защищенности граждан, заявил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что нужно и дальше повышать эффективность работы, совершенствовать подходы в борьбе с преступностью, особенно в сфере информационных технологий, противодействии экстремизму, незаконной миграции, нелегальному обороту наркотиков."Системная работа должна быть направлена на охрану правопорядка, на повышение уровня защищенности граждан от противозаконных действий, усиление безопасности на дорогах. И, конечно, на предупреждение правонарушений, прежде всего среди молодежи и несовершеннолетних", - сказал Путин.Глава государства также заверил, что власти продолжат делать все необходимое для поддержки сотрудников и их семей.

https://ria.ru/20211110/prazdnik-1758063272.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Поздравление Путина с днем сотрудника органов внутренних дел Президент России Владимир Путин обратился к работника МВД с поздравлением в честь профессионального праздника. 2021-11-10T00:12 true PT3M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия