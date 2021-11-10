https://ria.ru/20211110/mvd-1758323230.html
Путин назвал основные задачи органов внутренних дел
Путин назвал основные задачи органов внутренних дел - РИА Новости, 10.11.2021
Путин назвал основные задачи органов внутренних дел
Россияне предъявляют особые требования к работе сотрудников органов внутренних дел, системная работа должна быть направлена на охрану правопорядка и повышение... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T00:12
2021-11-10T00:12
2021-11-10T00:27
москва
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россияне предъявляют особые требования к работе сотрудников органов внутренних дел, системная работа должна быть направлена на охрану правопорядка и повышение уровня защищенности граждан, заявил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что нужно и дальше повышать эффективность работы, совершенствовать подходы в борьбе с преступностью, особенно в сфере информационных технологий, противодействии экстремизму, незаконной миграции, нелегальному обороту наркотиков."Системная работа должна быть направлена на охрану правопорядка, на повышение уровня защищенности граждан от противозаконных действий, усиление безопасности на дорогах. И, конечно, на предупреждение правонарушений, прежде всего среди молодежи и несовершеннолетних", - сказал Путин.Глава государства также заверил, что власти продолжат делать все необходимое для поддержки сотрудников и их семей.
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Поздравление Путина с днем сотрудника органов внутренних дел
Президент России Владимир Путин обратился к работника МВД с поздравлением в честь профессионального праздника.
2021-11-10T00:12
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москва, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
00:12 10.11.2021 (обновлено: 00:27 10.11.2021)
Путин назвал основные задачи органов внутренних дел
Путин: работа органов внутренних дел должна быть направлена на охрану правопорядка
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Россияне предъявляют особые требования к работе сотрудников органов внутренних дел, системная работа должна быть направлена на охрану правопорядка и повышение уровня защищенности граждан, заявил президент России Владимир Путин
.
"Сегодня к результативности работы органов внутренних дел наши граждане предъявляют особые, повышенные требования. И от вашего отношения к службе, от профессиональных и личных качеств каждого из вас зависит, насколько оправдаются эти ожидания", - сказал он в поздравлении сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, показанном на телеканале "Россия 24".
Владимир Путин
Президент России
Президент отметил, что нужно и дальше повышать эффективность работы, совершенствовать подходы в борьбе с преступностью, особенно в сфере информационных технологий, противодействии экстремизму, незаконной миграции, нелегальному обороту наркотиков.
"Системная работа должна быть направлена на охрану правопорядка, на повышение уровня защищенности граждан от противозаконных действий, усиление безопасности на дорогах. И, конечно, на предупреждение правонарушений, прежде всего среди молодежи и несовершеннолетних", - сказал Путин.
Глава государства также заверил, что власти продолжат делать все необходимое для поддержки сотрудников и их семей.