Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20211110/mordoviya-1758477368.html
Глава Мордовии поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
Глава Мордовии поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником - РИА Новости, 10.11.2021
Глава Мордовии поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
Глава Республики Мордовия Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником полицейских и работников МВД в День сотрудника органов внутренних дел России,... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T21:40
2021-11-10T21:40
республика мордовия
общество
артем здунов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151409/99/1514099937_0:280:1365:1048_1920x0_80_0_0_cd9dbb9795713d1e9ba0ed5b064dc854.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Глава Республики Мордовия Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником полицейских и работников МВД в День сотрудника органов внутренних дел России, сообщает пресс-служба главы региона.Глава Мордовии отметил, что благодаря предметной работе органов внутренних дел оперативная обстановка в регионе остаётся стабильной и контролируемой. "Я от всей души поздравляю с праздником всех, кто присутствует здесь, кто находится на боевом посту, кто служит на Северном Кавказе. Вы ежедневно выполняете трудную, опасную, но почётную миссию - оберегаете жизнь и здоровье людей, общества, государства. Вы стоите на страже закона и порядка. Невзирая на риск, всегда готовы оперативно принять решение и выполнить самую трудную задачу. Мы всегда будем помнить солдат правопорядка, которые своей жизнью показали пример мужества и чести", - цитирует пресс-служба Здунова.Руководитель республики также выразил благодарность полицейским за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. "За счёт системного подхода удалось добиться дисциплинированности граждан, повысить общую настороженность к вирусу. Люди стали понимать, что без ограничительных мер и дисциплины невозможно его победить", - отметил он.Также была отмечена профессиональная работа сотрудников органов внутренних дел по обеспечению общественного правопорядка во время единого дня голосования. Благодаря слаженным действиям удалось избежать провокаций и серьезных нарушений на избирательных участках.Глава Мордовии обратил внимание на борьбу с коррупцией и экономическими правонарушениями. Это направление работы названо одним из важнейших в нелегком деле полицейских. "Эти преступления опасны тем, что они могут выбить основу нашей государственности. Вами пресечено свыше 40 нарушений в области реализации национальных и федеральных проектов. С повышением эффективности этой работы, с повышением возврата этих средств повышается и наш экономический потенциал", - подчеркнул Здунов.Глава Мордовии отметил и важность работы по обеспечению безопасности на дорогах. Благодаря восстановлению большого числа камер фото- и видеофиксации удалось снизить количество ДТП в 2021 году на 31%, на четверть уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков.Сотрудникам полиции, добившимся высоких результатов в оперативно-служебной деятельности, в торжественной обстановке были вручены заслуженные государственные и ведомственные награды.
https://ria.ru/20211108/mordoviya-1758089056.html
https://ria.ru/20211102/mordoviya-1757358552.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151409/99/1514099937_0:152:1365:1176_1920x0_80_0_0_df69669e40c37ca23807a4773660ee2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, артем здунов, россия
21:40 10.11.2021
 
Глава Мордовии поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Глава Мордовии Здунов поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

© РИА Новости / Министерство экономики Республики Татарстан / Перейти в фотобанкМинистр экономики Республики Татарстан, кандидат на пост премьер-министра Дагестана Артём Здунов
Министр экономики Республики Татарстан, кандидат на пост премьер-министра Дагестана Артём Здунов - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Министерство экономики Республики Татарстан
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Глава Республики Мордовия Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником полицейских и работников МВД в День сотрудника органов внутренних дел России, сообщает пресс-служба главы региона.
Глава Мордовии отметил, что благодаря предметной работе органов внутренних дел оперативная обстановка в регионе остаётся стабильной и контролируемой. "Я от всей души поздравляю с праздником всех, кто присутствует здесь, кто находится на боевом посту, кто служит на Северном Кавказе. Вы ежедневно выполняете трудную, опасную, но почётную миссию - оберегаете жизнь и здоровье людей, общества, государства. Вы стоите на страже закона и порядка. Невзирая на риск, всегда готовы оперативно принять решение и выполнить самую трудную задачу. Мы всегда будем помнить солдат правопорядка, которые своей жизнью показали пример мужества и чести", - цитирует пресс-служба Здунова.
Вид на Саранск. Справа - Площадь Тысячелетия - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 16:30Республика Мордовия
В Мордовии в рамках нацпроекта откроют больницу и два детсада
Руководитель республики также выразил благодарность полицейским за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. "За счёт системного подхода удалось добиться дисциплинированности граждан, повысить общую настороженность к вирусу. Люди стали понимать, что без ограничительных мер и дисциплины невозможно его победить", - отметил он.
Также была отмечена профессиональная работа сотрудников органов внутренних дел по обеспечению общественного правопорядка во время единого дня голосования. Благодаря слаженным действиям удалось избежать провокаций и серьезных нарушений на избирательных участках.
Глава Мордовии обратил внимание на борьбу с коррупцией и экономическими правонарушениями. Это направление работы названо одним из важнейших в нелегком деле полицейских. "Эти преступления опасны тем, что они могут выбить основу нашей государственности. Вами пресечено свыше 40 нарушений в области реализации национальных и федеральных проектов. С повышением эффективности этой работы, с повышением возврата этих средств повышается и наш экономический потенциал", - подчеркнул Здунов.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 12:52Республика Мордовия
Глава Мордовии рассказал о подготовке прорывных проектов развития региона
Глава Мордовии отметил и важность работы по обеспечению безопасности на дорогах. Благодаря восстановлению большого числа камер фото- и видеофиксации удалось снизить количество ДТП в 2021 году на 31%, на четверть уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков.
Сотрудникам полиции, добившимся высоких результатов в оперативно-служебной деятельности, в торжественной обстановке были вручены заслуженные государственные и ведомственные награды.
 
Республика МордовияОбществоАртем ЗдуновРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43Стадо оленей, оказавшихся на грани вымирания из-за вулкана, сильно выросло
03:32Гинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19
03:25Врач рассказала, что будет, если съедать горсть изюма каждый день
03:15Экономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доход
03:12В России изобрели электрический купол для защиты от дронов
03:00Эксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в России
02:56В Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границе
02:35Россиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощак
02:34В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
02:15COVID-19 меняет давление. Чем это опасно?
02:15IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глаз
01:59Минобрнауки уволило ректора РГСУ Починок
01:15Юрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспорта
00:59Bloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"
00:56Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в Москве
00:48При пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супруги
00:43ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клинику
00:37В Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождь
23:54Зеленский пригрозил олигархам "адским периодом"
23:45Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы
Лента новостейМолния
Стадо оленей, оказавшихся на грани вымирания из-за вулкана, сильно вырослоГинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19Врач рассказала, что будет, если съедать горсть изюма каждый деньЭкономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доходВ России изобрели электрический купол для защиты от дроновЭксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в РоссииВ Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границеРоссиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощакВ России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидениеCOVID-19 меняет давление. Чем это опасно?IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глазМинобрнауки уволило ректора РГСУ ПочинокЮрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспортаBloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в МосквеПри пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супругиЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клиникуВ Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождьЗеленский пригрозил олигархам "адским периодом"Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы