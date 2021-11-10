https://ria.ru/20211110/mordoviya-1758477368.html

Глава Мордовии поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Глава Мордовии поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником - РИА Новости, 10.11.2021

Глава Мордовии поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Глава Республики Мордовия Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником полицейских и работников МВД в День сотрудника органов внутренних дел России,... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T21:40

2021-11-10T21:40

2021-11-10T21:40

республика мордовия

общество

артем здунов

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Глава Республики Мордовия Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником полицейских и работников МВД в День сотрудника органов внутренних дел России, сообщает пресс-служба главы региона.Глава Мордовии отметил, что благодаря предметной работе органов внутренних дел оперативная обстановка в регионе остаётся стабильной и контролируемой. "Я от всей души поздравляю с праздником всех, кто присутствует здесь, кто находится на боевом посту, кто служит на Северном Кавказе. Вы ежедневно выполняете трудную, опасную, но почётную миссию - оберегаете жизнь и здоровье людей, общества, государства. Вы стоите на страже закона и порядка. Невзирая на риск, всегда готовы оперативно принять решение и выполнить самую трудную задачу. Мы всегда будем помнить солдат правопорядка, которые своей жизнью показали пример мужества и чести", - цитирует пресс-служба Здунова.Руководитель республики также выразил благодарность полицейским за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. "За счёт системного подхода удалось добиться дисциплинированности граждан, повысить общую настороженность к вирусу. Люди стали понимать, что без ограничительных мер и дисциплины невозможно его победить", - отметил он.Также была отмечена профессиональная работа сотрудников органов внутренних дел по обеспечению общественного правопорядка во время единого дня голосования. Благодаря слаженным действиям удалось избежать провокаций и серьезных нарушений на избирательных участках.Глава Мордовии обратил внимание на борьбу с коррупцией и экономическими правонарушениями. Это направление работы названо одним из важнейших в нелегком деле полицейских. "Эти преступления опасны тем, что они могут выбить основу нашей государственности. Вами пресечено свыше 40 нарушений в области реализации национальных и федеральных проектов. С повышением эффективности этой работы, с повышением возврата этих средств повышается и наш экономический потенциал", - подчеркнул Здунов.Глава Мордовии отметил и важность работы по обеспечению безопасности на дорогах. Благодаря восстановлению большого числа камер фото- и видеофиксации удалось снизить количество ДТП в 2021 году на 31%, на четверть уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков.Сотрудникам полиции, добившимся высоких результатов в оперативно-служебной деятельности, в торжественной обстановке были вручены заслуженные государственные и ведомственные награды.

https://ria.ru/20211108/mordoviya-1758089056.html

https://ria.ru/20211102/mordoviya-1757358552.html

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общество, артем здунов, россия