https://ria.ru/20211110/migranty-1758402036.html

В Совфеде предложили ЕС дать Минску денег для решения проблемы с мигрантами

В Совфеде предложили ЕС дать Минску денег для решения проблемы с мигрантами - РИА Новости, 10.11.2021

В Совфеде предложили ЕС дать Минску денег для решения проблемы с мигрантами

Брюссель мог бы разрешить кризис с мигрантами на белорусско-польской границе, оказав Минску для этого такую же финансовую поддержку, как и Турции в 2016 году,... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:35

2021-11-10T14:35

2021-11-10T14:35

в мире

литва

белоруссия

польша

совет федерации рф

ольга ковитиди

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Брюссель мог бы разрешить кризис с мигрантами на белорусско-польской границе, оказав Минску для этого такую же финансовую поддержку, как и Турции в 2016 году, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди."При желании Брюсселя можно избежать надвигающуюся гуманитарную катастрофу в центре Европы, заплатив Минску за сдерживание нелегалов с Ближнего Востока так же, как он это делал с Анкарой в 2016 году", - считает сенатор. Она также заявила, что Россия не может оставаться в стороне от ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе и поддержит Белоруссию как своего стратегического партнера в условиях стягивания к границе польской армии."Вызывает чрезвычайную обеспокоенность стягивание к границе Белоруссии регулярных войск Польши и неосмотрительные заявления Литвы о возможности открытия огня литовскими пограничниками. В такой ситуации Россия не может оставаться в стороне и будет поддерживать своего стратегического партнёра Белоруссию", - подчеркнула Ковитиди.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Ранее в связи с ситуацией с мигрантами президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, что ограничивает передвижение там лиц, к охране границы привлечены армия и полиция.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211109/migranty-1758214831.html

https://ria.ru/20211110/polsha-1758282720.html

литва

белоруссия

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, белоруссия, польша, совет федерации рф, ольга ковитиди, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии