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Польша обвинила Белоруссию в терроризме из-за миграционного кризиса
Польша обвинила Белоруссию в терроризме из-за миграционного кризиса - РИА Новости, 10.11.2021
Польша обвинила Белоруссию в терроризме из-за миграционного кризиса
Премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал государственным терроризмом со стороны Белоруссии миграционный кризис на границе. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:18
2021-11-10T15:23
в мире
белоруссия
польша
шарль мишель
госпогранкомитет белоруссии
евросовет
матеуш моравецкий
мигранты
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ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал государственным терроризмом со стороны Белоруссии миграционный кризис на границе.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе женщины и дети. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, польша, шарль мишель, госпогранкомитет белоруссии, евросовет, матеуш моравецкий, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:18 10.11.2021 (обновлено: 15:23 10.11.2021)
 
Польша обвинила Белоруссию в терроризме из-за миграционного кризиса

Премьер Польши Моравецкий назвал кризис на границе государственным терроризмом Белоруссии

© REUTERS / Polish Defence MinistryПольские военнослужащие на польско-белорусской границе
Польские военнослужащие на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© REUTERS / Polish Defence Ministry
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ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал государственным терроризмом со стороны Белоруссии миграционный кризис на границе.
"Надо ясно сказать, что это проявление государственного терроризма", - сказал Моравецкий после встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем в среду в Варшаве.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе женщины и дети. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреБелоруссияПольшаШарль МишельГоспогранкомитет БелоруссииЕвросоветМатеуш МоравецкийМигрантыСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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