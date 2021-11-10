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Голикова призвала регионы оперативно реагировать на ситуацию с COVID-19
Голикова призвала регионы оперативно реагировать на ситуацию с COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021
Голикова призвала регионы оперативно реагировать на ситуацию с COVID-19
Все регионы РФ выполняют рекомендации по борьбе с коронавирусом, но необходимо, чтобы власти субъектов реагировали на оперативные данные о развитии ситуации для РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:19
2021-11-10T15:19
2021-11-10T15:31
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Все регионы РФ выполняют рекомендации по борьбе с коронавирусом, но необходимо, чтобы власти субъектов реагировали на оперативные данные о развитии ситуации для принятия управленческих решений, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством."Все коллеги работают, я, Владимир Владимирович, не хочу сказать, что кто-то там что-то не выполняет. Все выполняют. Мы сделали максимум с точки зрения обеспечения регионов оперативной информацией. Важно, чтобы оперативные штабы субъектов во главе с губернаторами пользовались этими данными, реагировали на то, что происходит. Потому что эти данные дают на самом деле очень много, и легче принимать управленческие решения понимая, как развивается ситуация", - подчеркнула Голикова.
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РИА Новости
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РИА Новости
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15:19 10.11.2021 (обновлено: 15:31 10.11.2021)
Голикова призвала регионы оперативно реагировать на ситуацию с COVID-19
Вице-премьер Голикова призвала регионы оперативно реагировать на ситуацию с COVID-19