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Голикова призвала регионы оперативно реагировать на ситуацию с COVID-19

Голикова призвала регионы оперативно реагировать на ситуацию с COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021

Голикова призвала регионы оперативно реагировать на ситуацию с COVID-19

Все регионы РФ выполняют рекомендации по борьбе с коронавирусом, но необходимо, чтобы власти субъектов реагировали на оперативные данные о развитии ситуации для РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:19

2021-11-10T15:19

2021-11-10T15:31

распространение коронавируса

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татьяна голикова

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Все регионы РФ выполняют рекомендации по борьбе с коронавирусом, но необходимо, чтобы власти субъектов реагировали на оперативные данные о развитии ситуации для принятия управленческих решений, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством."Все коллеги работают, я, Владимир Владимирович, не хочу сказать, что кто-то там что-то не выполняет. Все выполняют. Мы сделали максимум с точки зрения обеспечения регионов оперативной информацией. Важно, чтобы оперативные штабы субъектов во главе с губернаторами пользовались этими данными, реагировали на то, что происходит. Потому что эти данные дают на самом деле очень много, и легче принимать управленческие решения понимая, как развивается ситуация", - подчеркнула Голикова.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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