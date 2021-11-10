https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758411727.html

Чаще всего болеют COVID-19 дети до года и подростки, заявил эксперт

Чаще всего болеют COVID-19 дети до года и подростки, заявил эксперт - РИА Новости, 10.11.2021

Чаще всего болеют COVID-19 дети до года и подростки, заявил эксперт

Наиболее часто болеют COVID-19 дети до одного года и подростки, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:15

2021-11-10T15:15

2021-11-10T15:15

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

александр горелов

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Наиболее часто болеют COVID-19 дети до одного года и подростки, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.По его словам, дети вовлекаются в эпидемиологический процесс в 11% случаев."Наиболее часто болеют дети до года и начиная с семилетнего возраста, в основном болеют подростки ", - сказал Горелов в эфире телеканала "Россия 24".Он также уточнил, что в 70% случаев дети заражаются от взрослых, поэтому взрослым важно прививаться.

https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758150461.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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