https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758411727.html
Чаще всего болеют COVID-19 дети до года и подростки, заявил эксперт
Чаще всего болеют COVID-19 дети до года и подростки, заявил эксперт - РИА Новости, 10.11.2021
Чаще всего болеют COVID-19 дети до года и подростки, заявил эксперт
Наиболее часто болеют COVID-19 дети до одного года и подростки, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:15
2021-11-10T15:15
2021-11-10T15:15
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александр горелов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Наиболее часто болеют COVID-19 дети до одного года и подростки, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.По его словам, дети вовлекаются в эпидемиологический процесс в 11% случаев."Наиболее часто болеют дети до года и начиная с семилетнего возраста, в основном болеют подростки ", - сказал Горелов в эфире телеканала "Россия 24".Он также уточнил, что в 70% случаев дети заражаются от взрослых, поэтому взрослым важно прививаться.
https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758150461.html
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общество, дети, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов
Чаще всего болеют COVID-19 дети до года и подростки, заявил эксперт
Инфекционист Горелов: чаще всего болеют COVID-19 дети до года и подростки