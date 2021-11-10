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Голикова заявила о снижении темпов прироста заболеваемости COVID-19
Голикова заявила о снижении темпов прироста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021
Голикова заявила о снижении темпов прироста заболеваемости COVID-19
Правительство РФ отмечает снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом в России, в том числе по итогам нерабочей недели, сообщила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:06
2021-11-10T15:06
2021-11-10T15:27
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Правительство РФ отмечает снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом в России, в том числе по итогам нерабочей недели, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином."Хочу отметить, что за последние три недели мы отмечаем снижение еженедельных темпов прироста заболеваемости. По итогам 44-й недели, которая была объявлена нерабочей, показатель заболеваемости увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 2,1%, тогда как неделей раньше это было 8,7%", - сказала Голикова.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
15:06 10.11.2021 (обновлено: 15:27 10.11.2021)
Голикова заявила о снижении темпов прироста заболеваемости COVID-19
Голикова: темпы прироста заболеваемости COVID-19 снизились на 2,1% за нерабочую неделю