https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758409051.html

Голикова заявила о снижении темпов прироста заболеваемости COVID-19

Голикова заявила о снижении темпов прироста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021

Голикова заявила о снижении темпов прироста заболеваемости COVID-19

Правительство РФ отмечает снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом в России, в том числе по итогам нерабочей недели, сообщила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:06

2021-11-10T15:06

2021-11-10T15:27

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756023750_0:178:3325:2048_1920x0_80_0_0_6181d8de6eaf24338d12aaa3651da1fd.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Правительство РФ отмечает снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом в России, в том числе по итогам нерабочей недели, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином."Хочу отметить, что за последние три недели мы отмечаем снижение еженедельных темпов прироста заболеваемости. По итогам 44-й недели, которая была объявлена нерабочей, показатель заболеваемости увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 2,1%, тогда как неделей раньше это было 8,7%", - сказала Голикова.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии