https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758408814.html
Голикова объяснила высокое выявление заболеваемости COVID-19
Голикова объяснила высокое выявление заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021
Голикова объяснила высокое выявление заболеваемости COVID-19
Высокое выявление заболеваемости коронавирусом в РФ связано с увеличением кратности тестирования, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:05
2021-11-10T15:05
2021-11-10T15:15
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977422_0:145:3074:1874_1920x0_80_0_0_4fc927c3977d39850ca88b5742df76d9.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Высокое выявление заболеваемости коронавирусом в РФ связано с увеличением кратности тестирования, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства."Высокое выявление заболеваемости связано в том числе, Владимир Владимирович, с реализацией данного вами поручения по кратности увеличения тестирования новой коронавирусной инфекции. Напомню, что норматив у нас 200 на сто тысяч населения. За последнюю неделю этот показатель доведен до 367 на 100 тысяч населения ", - сказала Голикова.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977422_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_e910872df287809c5e95acf5122125f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
15:05 10.11.2021 (обновлено: 15:15 10.11.2021)
Голикова объяснила высокое выявление заболеваемости COVID-19
Голикова объяснила высокое выявление заболеваемости COVID-19 увеличением тестирования