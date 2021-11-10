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Голикова объяснила высокое выявление заболеваемости COVID-19

Голикова объяснила высокое выявление заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021

Голикова объяснила высокое выявление заболеваемости COVID-19

Высокое выявление заболеваемости коронавирусом в РФ связано с увеличением кратности тестирования, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:05

2021-11-10T15:05

2021-11-10T15:15

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Высокое выявление заболеваемости коронавирусом в РФ связано с увеличением кратности тестирования, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства."Высокое выявление заболеваемости связано в том числе, Владимир Владимирович, с реализацией данного вами поручения по кратности увеличения тестирования новой коронавирусной инфекции. Напомню, что норматив у нас 200 на сто тысяч населения. За последнюю неделю этот показатель доведен до 367 на 100 тысяч населения ", - сказала Голикова.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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