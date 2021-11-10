https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758395800.html

Гериатр рассказала, почему COVID-19 называют болезнью старения

Гериатр рассказала, почему COVID-19 называют болезнью старения - РИА Новости, 10.11.2021

Гериатр рассказала, почему COVID-19 называют болезнью старения

Ученые называют COVID-19 болезнью старения, эта инфекция вызвала первую в истории эпидемию, которая так зависит от возраста, сообщила главный внештатный гериатр РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:04

2021-11-10T14:04

2021-11-10T14:27

распространение коронавируса

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Ученые называют COVID-19 болезнью старения, эта инфекция вызвала первую в истории эпидемию, которая так зависит от возраста, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.Она отметила, что старение населения – это глобальный тренд, самые быстрорастущие популяции – популяции пожилых людей."Быстрее всего растет популяция людей старше 80 лет. Конечно, пандемия повлияла на демографическую ситуацию, потому что пожилые люди находятся в зоне риска. Конечно, ковид – это первая в истории человечества эпидемия, которая так зависит от возраста. И даже многие ученые-геронтологи называют ковид болезнью старения", - сказала Ткачева на конференции "Формирование среды для активного долголетия в России".По ее словам, коронавирус называют болезнью старения не только потому, что она протекает тяжелее у пожилых людей, но и потому, что переходит в длительный постковидный синдром. "Даже… некоторые публикации появились – ускоряет процесс старения", - отметила она.Эксперт также добавила, что новый штамм COVID-19 опасен для пожилых скоростью распространения."Собственно, как и предыдущие штаммы, так и текущий штамм - это опасно для пожилых людей. Текущий штамм – это просто наиболее быстро распространяющаяся инфекция… Что касается осложнений, то мы много раз об этом говорили – это осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы: это тромбозы, это риск инфарктов и инсультов, особенно у людей с имеющимися факторами риска", - сказала Ткачева.

https://ria.ru/20210929/postkovid-1752219949.html

https://ria.ru/20211102/kovid-1757233335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, ольга ткачева, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии