https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758371233.html
В Липецкой области сообщили о росте заболеваемости ОРВИ из-за COVID-19
В Липецкой области сообщили о росте заболеваемости ОРВИ из-за COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021
В Липецкой области сообщили о росте заболеваемости ОРВИ из-за COVID-19
Санврачи в Липецкой области отмечают рост в 1,6 раза заболеваемости ОРВИ среди населения старше 15 лет, вызванный коронавирусной инфекцией, сообщает в среду... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:15
2021-11-10T12:15
2021-11-10T12:34
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
липецкая область
орви
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156059/17/1560591781_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_766f07934c84049a8e000e6f08cbce8c.jpg
ВОРОНЕЖ, 10 ноя - РИА Новости. Санврачи в Липецкой области отмечают рост в 1,6 раза заболеваемости ОРВИ среди населения старше 15 лет, вызванный коронавирусной инфекцией, сообщает в среду управление Роспотребнадзора по региону.В Липецкой области за прошлую неделю были зарегистрированы 6 928 случаев ОРВИ и гриппа. Три случая гриппа выявлены у детей в Липецке. По данным управления, 64% всех случаев ОРВИ по области зарегистрировано в областном центре.В Липецкой области с начала пандемии зарегистрирован, по данным на 9 ноября, 66 261 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровел 58 441 человек, умерли 2 158.
https://radiosputnik.ria.ru/20211108/kovid-1758058737.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156059/17/1560591781_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_17fb095d82cae8ef7e6f53697a8daf31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, липецкая область, орви
12:15 10.11.2021 (обновлено: 12:34 10.11.2021)
В Липецкой области сообщили о росте заболеваемости ОРВИ из-за COVID-19
Заболеваемость ОРВИ в Липецкой области превысила среднее значение в 1,6 раза из-за COVID