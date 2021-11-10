https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758371233.html

В Липецкой области сообщили о росте заболеваемости ОРВИ из-за COVID-19

В Липецкой области сообщили о росте заболеваемости ОРВИ из-за COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021

В Липецкой области сообщили о росте заболеваемости ОРВИ из-за COVID-19

Санврачи в Липецкой области отмечают рост в 1,6 раза заболеваемости ОРВИ среди населения старше 15 лет, вызванный коронавирусной инфекцией, сообщает в среду... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:15

2021-11-10T12:15

2021-11-10T12:34

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ВОРОНЕЖ, 10 ноя - РИА Новости. Санврачи в Липецкой области отмечают рост в 1,6 раза заболеваемости ОРВИ среди населения старше 15 лет, вызванный коронавирусной инфекцией, сообщает в среду управление Роспотребнадзора по региону.В Липецкой области за прошлую неделю были зарегистрированы 6 928 случаев ОРВИ и гриппа. Три случая гриппа выявлены у детей в Липецке. По данным управления, 64% всех случаев ОРВИ по области зарегистрировано в областном центре.В Липецкой области с начала пандемии зарегистрирован, по данным на 9 ноября, 66 261 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровел 58 441 человек, умерли 2 158.

https://radiosputnik.ria.ru/20211108/kovid-1758058737.html

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2021

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