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Мурашко: число заболевших COVID-19 среди вакцинированных не превышает 3-4%

Мурашко: число заболевших COVID-19 среди вакцинированных не превышает 3-4% - РИА Новости, 10.11.2021

Мурашко: число заболевших COVID-19 среди вакцинированных не превышает 3-4%

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что даже при циркуляции штаммов COVID количество заболевших среди вакцинированных не превышает 3-4%. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T10:27

2021-11-10T10:27

2021-11-10T11:20

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что даже при циркуляции штаммов COVID количество заболевших среди вакцинированных не превышает 3-4%."Сегодня даже при циркуляции штаммов мы видим, что количество заболевших не превышает там 3-4% вакцинированных. Это очень хороший результат, и фактически единичные случаи тяжелых заболеваний ... крайне редко, но летальные исходы случаются", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья."На госпитализации сегодня находится 258 тысяч человек. 30 тысяч человек находится в тяжелом состоянии, 7 тысяч пациентов находится на искусственной вентиляции легких", - добавил Мурашко.

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2021

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