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"Родительский контроль" положительно оценил качество питания в школах МО

"Родительский контроль" положительно оценил качество питания в школах МО - РИА Новости, 10.11.2021

"Родительский контроль" положительно оценил качество питания в школах МО

Родители школьников, участвующие в проекте "Родительский контроль", положительно оценили качество питания в школах Московской области. Почти все – 97% –... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T16:26

2021-11-10T16:26

2021-11-10T16:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Родители школьников, участвующие в проекте "Родительский контроль", положительно оценили качество питания в школах Московской области. Почти все – 97% – одобрили продегустированную еду, сообщил телеканал "360".Проект "Родительский контроль" действует в Московской области с 1 сентября. За это время в нем приняли участие почти 9 тысяч родителей. У каждого участника есть возможность лично попробовать и оценить школьное питание."В Подмосковье работает проект „Родительский контроль“, в рамках которого каждый родитель может прийти в школу и проверить качество питания. После дегустации родителям предоставляется чек-лист, где они оценивают качество питания", – пояснили в пресс-службе министерства образования Московской области.Если родители чем-то недовольны, в школы выезжают специалисты министерства по линейному контролю и проверяют работу школьного пищеблока и качество продуктов.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)