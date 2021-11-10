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"Родительский контроль" положительно оценил качество питания в школах МО
"Родительский контроль" положительно оценил качество питания в школах МО - РИА Новости, 10.11.2021
"Родительский контроль" положительно оценил качество питания в школах МО
Родители школьников, участвующие в проекте "Родительский контроль", положительно оценили качество питания в школах Московской области. Почти все – 97% –... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T16:26
2021-11-10T16:26
2021-11-10T16:30
новости подмосковья
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Родители школьников, участвующие в проекте "Родительский контроль", положительно оценили качество питания в школах Московской области. Почти все – 97% – одобрили продегустированную еду, сообщил телеканал "360".Проект "Родительский контроль" действует в Московской области с 1 сентября. За это время в нем приняли участие почти 9 тысяч родителей. У каждого участника есть возможность лично попробовать и оценить школьное питание."В Подмосковье работает проект „Родительский контроль“, в рамках которого каждый родитель может прийти в школу и проверить качество питания. После дегустации родителям предоставляется чек-лист, где они оценивают качество питания", – пояснили в пресс-службе министерства образования Московской области.Если родители чем-то недовольны, в школы выезжают специалисты министерства по линейному контролю и проверяют работу школьного пищеблока и качество продуктов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости.
Родители школьников, участвующие в проекте "Родительский контроль", положительно оценили качество питания в школах Московской области. Почти все – 97% – одобрили продегустированную еду, сообщил телеканал "360"
.
Проект "Родительский контроль" действует в Московской области с 1 сентября. За это время в нем приняли участие почти 9 тысяч родителей. У каждого участника есть возможность лично попробовать и оценить школьное питание.
"В Подмосковье работает проект „Родительский контроль“, в рамках которого каждый родитель может прийти в школу и проверить качество питания. После дегустации родителям предоставляется чек-лист, где они оценивают качество питания", – пояснили в пресс-службе министерства образования Московской области.
Если родители чем-то недовольны, в школы выезжают специалисты министерства по линейному контролю и проверяют работу школьного пищеблока и качество продуктов.